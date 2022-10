Bombe erfolgreich entschärft

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

3300 Personen, die ihre Wohnungen verlassen mussten, 270 Beamte im Einsatz, mehrere Stunden Bangen: Die Entschärfung der Fliegerbombe in der Friedrichstadt hat gestern für ordentlich Wirbel in Dresden gesorgt. Glücklicherweise konnten die Spezialkräfte am Nachmittag Entwarnung geben. Mit einem speziellen Gerät wurde der stark in Mitleidenschaft gezogene Zünder entfernt und separat gesprengt.

Die entschärfte 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt nach der Entschärfung in einem Transporter des Sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) nahe dem Fundort der Fliegerbombe im Stadtteil Friedrichstadt. © Quelle: Robert Michael/dpa

Besonderes Glück hatte dabei das Krankenhaus Friedrichstadt. Zwar lagen einige Gebäude des Geländes in der Gefahrenzone, diese aber sind zum Großteil von der Verwaltung belegt. Der Klinik-Alltag konnte so weitergehen, die Patienten mussten nicht evakuiert werden. Jetzt lesen

Das war keine Einzelleistung, das sind immer Teamleistungen. Robert Ludewig Sprengmeister, hat die Bombe in der Dresdner Friedrichstadt entschärft

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Über 1000 Neuinfektionen gemeldet: Erneut hat Dresdens Gesundheitsamt sehr viele Corona-Infektionen gemeldet. Am Donnerstag ist der Wert sogar vierstellig. Jetzt lesen

Das Kartenset „Alles in Dir“ von studiofeelGOODS gibt es nun auch im „vagabundobjects“-Laden an der Hoyerswerdaer Straße zu kaufen. Charlott Kurek und Julia Hieronymus (v.l.) sind die Gesichter hinter der Marke. © Quelle: Dietrich Flechtner

Zwei Dresdnerinnen erobern mit Kartenset Deutschlands Läden

Von einer fixen Idee hin zum eigenen Produkt: Die beiden Dresdnerinnen Charlott Kurek und Julia Hieronymus verkaufen online und nun erstmalig in einem Dresdner Laden ihr Affirmationskartenset. Jetzt lesen

Demonstranten halten Plakate und Fahnen während einer Demonstration in Danzig (Polen) zur Verteidigung der freien Medien hoch. © Quelle: Tomasz Zasinski/SOPA Images via

Pressefreiheit – mit Gewalt?

Staatliche Schikanen, drangsalierte Journalisten, Lügen im Auftrag der Regierung: Die Freiheit der Presse ist bedroht – mitten in Europa. Die EU will das nicht länger hinnehmen. Dazu hat sie Pläne entworfen, die in Deutschland zum Teil auf helle Empörung treffen. Soll die Freiheit hierzulande leiden, damit sie etwa in Ungarn und Polen wieder eine Chance bekommt? Jetzt lesen

10 Uhr: „Bestentreffen Grüne Berufe“ - Staatsminister Wolfram Günther zeichnet in Dresden im Rahmen der Veranstaltung die sachsenweit besten Absolventinnen und Absolventen der beruflichen Erstausbildung des Jahrgangs 2022 in den Grünen Berufen aus.

10.40 Uhr, 11 Uhr, 11.40 Uhr: TimeRide Dresden - Eine Reise 300 Jahre zurück in der Zeit ins barocke Dresden. Die Jahrhunderthochzeit von Friedrich August im Zwinger mit Virtual Reality. Tickets gibt es hier. Ort: Taschenberg 3, 01067 Dresden

15 Uhr: Dresdner Stadtrat - Die gestern begonnene Sitzung wird fortgesetzt. Übertragung per Livestream im Internet.

20.30 Uhr: Fußball-Länderspiel in Dresden - Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Rudolf-Harbig-Stadion in einem Freundschaftsspiel auf Frankreichs Fußball-Frauen. Das Erste (ARD) überträgt ab 20.15 live.

Florian Silbereisen hat dreimal die „Goldene Henne“ gewonnen – in diesem Jahr moderiert er erstmals die Verleihung des Medienpreises. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Vor rund 600 geladenen Gästen wird heute in Leipzig zum 28. Mal die Goldene Henne verliehen. In einer Fernseh-Gala werden Stars aus Musik, Film und Sport in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) überträgt die Veranstaltung ab 20.15 Uhr live; sie wird von Schlagersänger Florian Silbereisen moderiert.

Eine über 111 Jahre alt Aufnahme der „Glenbank“. Das Wrack des Frachtschiffes wurde nun entdeckt. © Quelle: A.D. Edwardes Collection/State Library of South Australia

... ein unglaublicher Fund: vermisstes Schiff nach 111 Jahren vor Australien entdeckt

Fischer sind auf das vermisste finnische Schiff „Glenbank“ gestoßen, das 1911 vor der Küste Westaustraliens gesunken ist. Bei dem Unglück überlebte nur ein finnischer Seemann, der die Geschichte seiner Familie verschwieg. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chefredakteurin

