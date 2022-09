﻿Bönischplatzfest in Dresden-Johannstadt: Spiele, Musik und Blicke in die Unterwelt

Der Bönischplatz ist ein Zentrum des Stadtteillebens in Dresden-Johannstadt. Seit 2016 wird hier auch einmal gefeiert. Was diesmal auf dem Programm steht.

Am 17. September 2022 feiert Dresden-Johannstadt das Bönischplatzfest.

Dresden. Seit 2016 feiern die Leute in Dresden-Johannstadt einmal im Jahr das Bönischplatzfest. Nur einmal – 2020 – musste es wegen eines Unwetters ausfallen. Am Sonnabend, 17. September ist es wieder soweit. Lutz Hoffmann, der die Vorbereitungen koordiniert, hat auch diesmal viele Partner mit Angeboten zum Mitmachen an Bord.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bönischplatz ist mit dem Mobipunkt. regfelmäßigen Märkten und auch dem jährlichen Fest ein Zentrum des Stadtteillebens in Dresden-Johannstadt. © Quelle: Holger Grigutsch

Fahrradreparatur, Gewinnspiele und Blick in die Kanalisation

Ab 14 Uhr stellen sich das Café Für Alle, die Initiative „Nachhaltige Johannstadt 2025“, der Johannstädter Kulturtreff, Ausländerrat, Volkshochschule, Stadtteilverein und Quartiersmanagement, die Lukas-Kirchgemeinde sowie weitere Vereine und Initiativen vor und laden zu Gewinnspielen ein. Die Fahrradselbsthilfewerkstatt Radskeller ist für spontane Kurzreparaturen und Beratung zu Fahrradtechnik vor Ort. Und die Stadtentwässerung lädt ein, einen Blick in die Kanalisation unter der Stadt zu werfen – trockenes Wetter vorausgesetzt, denn sonst wäre es da unten sehr ungemütlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Tor zur Unterwelt. Dieses Holzhäuschen ist der Eingang zur Kanalisation. Die Stadtentwässerung nutzt ihn für Wartungsarbeiten und bietet zum Bönischplatzfest einen seltenen Einblick in Dresdens Abwasserkanäle. © Quelle: Holger Grigutsch

Brettspielhelden und Bühnenprogramm

„Besonders freue ich mich“, sagt Lutz Hoffmann, „dass auch die Brettspielhelden Dresden wieder dabei sind“. Sie werden ein paar Großspiele sowie über 100 weitere Gesellschaftsspiele präsentieren. Einige davon sind in wenigen Minuten gespielt, andere dauern bis zu zwei Stunden.

Am Abend musizieren beim Bühnenprogramm „Sound of Bönischplatz 2022“ ab 16 Uhr Johannstädter Initiativen und ab 18.30 Uhr die Dresdner Bands Pellmatics und Krambambuli.

Gefördert wird die Veranstaltung aus dem Verfügungsfonds Nördliche Johannstadt.

Internet johannstadt.de/stadtteilverein/boenischplatzfest/

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von hgr