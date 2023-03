﻿Pläne für die Bodenbacher Straße in Dresden: Klatsche für den Baubürgermeister

Dresden. Rumms! Das war heftig. Die Pläne von Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) für die Bodenbacher Straße sind am Mittwochabend im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr mit 16 Gegenstimmen durchgefallen. Keine Zustimmung, keine Enthaltung, komplette Ablehnung, das gibt es selten bei einer Vorlage der Verwaltung. Jetzt tickt die Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gymnasium für 950 Schüler

An der Bodenbacher Straße im Bereich der Margon-Arena will die Stadt ein neues Gymnasium mit dem sinnigen Titel LEO (Linkselbisch-Ost) für rund 950 Schüler errichten. Mit 62 Millionen Baukosten für das Schulgebäude, das im August 2025 an den Start gehen soll, rechnet die Stadtverwaltung.

Anforderungen an den Schulweg

Damit der Neubau eine Betriebserlaubnis erhält, muss der Schulweg bestimmten Anforderungen entsprechen. Das tut er aber im Fall der Bodenbacher Straße ganz und gar nicht. Diese hat schmale Gehwege und keine Radstreifen, dafür führt die Pilotlinie 2 der Dresdner Verkehrsbetriebe auf separaten Gleisen über die Straße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Autos und Straßenbahnen werden ausgebremst

Die Planer des Baubürgermeisters schlagen nun eine Variante vor, bei der die Stadt zwar nur ein einziges Grundstück ankaufen muss und wenige Bäume gefällt werden, bei der sich aber die Durchlässigkeit der Strecke massiv verschlechtert, und zwar für alle Verkehrsarten, von Fußgängern und Radfahrern abgesehen. Die Autos kommen aufs Straßenbahngleis, womit sich der Motorisierte Individualverkehr und der Öffentliche Personennahverkehr gegenseitig ausbremsen.

Lange Umwege durch Wohngebiete

Zumal Linksabbieger nicht einfach wegrationalisiert werden können, da Autofahrer dann Umwege von bis zu 1,3 Kilometern mitten durch Wohngebiete in Kauf nehmen müssten, um nach Hause zu kommen. Die Kosten für eine Variante, die vieles schlechter und wenig besser macht, liegen bei 13 Millionen Euro, Stand heute. 15 Millionen dürften es angesichts der Entwicklung bei den Baupreisen sicher werden.

Nur 1000 Meter vernünftiger Ausbau?

„Was bringt es uns aber“, fragt CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm, „die Bodenbacher Straße auf 1000 Metern auszubauen, wenn davor und danach alles beim Alten bleibt?“ Auf der langen Straße fehlen vernünftige Rad- und Fußwege, eine Planung dafür gibt es noch nicht. Das sei insbesondere deshalb schwierig, da die Schüler des Gymnasiums aus dem gesamten Stadtgebiet kämen und nicht nur aus einem Viertel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andere Vorschläge unterbreitet

„Wir haben viele Vorschläge unterbreitet, um die Situation zu retten“, sagt Böhm, „aber darauf ist der Baubürgermeister nicht eingegangen.“ Grundstücksankäufe für eine Verbreiterung der Verkehrsfläche seien eine Variante gewesen, eine Führung des Schulweges fernab der Bodenbacher Straße eine andere.

Zu viele Prämissen für die Planer

„Wir sollten erpresst werden“, formuliert es Linke-Bauexperte Tilo Wirtz. „Der Baubürgermeister hat gar nicht versucht, uns von den Vorzügen der verkehrstechnischen Lösung zu überzeugen, sondern setzte nur den Hebel Betriebserlaubnis für die Schule an.“ Die Planer hätten zu viele Prämissen in Einklang bringen müssen: Barrierefreiheit, Radwege, Abbiegespuren, möglichst ein extra Gleiskörper, aber kein Grunderwerb, um ein langwieriges Planfeststellungsverfahren zu vermeiden.

Eine „Brachialplanung“

Der Fehler liegt für Wirtz in den 1990er Jahren, als die Bodenbacher Straße als Hauptverkehrsstraße mit Gleiskörper, aber ohne Radwege geplant und gebaut wurde. „Die jetzige Umplanung verlangsamt die Straßenbahn und läuft einer ÖPNV-Beschleunigung zuwider.“ Es falle schwer zu glauben, so Wirtz, dass die vorliegende „Brachialplanung“ die einzige Lösung sein solle, um für mehr Schulwegsicherheit zu sorgen.