﻿Blütenschau im Landschloß Zuschendorf widmet sich Kamelien der Toskana

Die Jubiläumsausstellung entführt diesmal nach Italien. Denn dorthin gibt es auch in Bezug auf Kamelien enge Beziehungen.

Pirna. Am Landschloß in Zuschendorf bei Pirna blühen jetzt wieder die Kamelien und ziehen Besucher aus nah und fern an.

Bedeutende Kameliensammlung

Die Kameliensammlung der Botanischen Sammlungen der TU Dresden umfasst etwa 360 Sorten und Arten. „Über 100 davon sind alte Mutterpflanzen aus der 1813 von den Brüdern Jacob Friedrich sowie Traugott Leberecht Seidel in Dresden gegründeten Gärtnerei, durch die der sächsische Gartenbau über Europa hinaus berühmt wurde“, betont der Förderverein Landschloß Pirna-Zuschendorf.

Zusätzlich zu den blühenden Kamelienpflanzen in den Gewächshäusern gibt es von Sonnabend, 4. März, an wieder eine Ausstellung zum Thema im Landschloß.

Kamelienblüten aus ganz Deutschland sind zu sehen

Es ist die nunmehr 20. Schau. Weil keine der anderen gleichen soll, wird jedes Jahr ein anderer Aspekt in den Mittelpunkt gerückt. Mit auf den Punkt gebrachten Informationen, gestalteten Szenen mit Figuren und unzähligen frischen Kamelienblüten wollen die Ausstellungsmacher nicht nur für einen kurzweiligen Rundgang sorgen, sondern auch Interessantes und oftmals nur wenigen Bekanntes rund um die Geschichte, Bedeutung und Verwendung der Kamelien vermitteln.

Orangerien, Botanische Gärten, Gartenbaubetriebe, private Sammler aus ganz Deutschland und natürlich auch die Botanischen Sammlungen in Zuschendorf selber haben wieder die schönsten Blüten für die Blütenschau zur Verfügung gestellt.

In der Toskana wachsen auch Kamelien aus Sachsen

Die Jubiläumsausstellung widmet sich diesmal den „Kamelien der Toskana“. Hintergrund sei eine langjährige Zusammenarbeit zwischen den Kameliengärtnern der Toskana, dem Schlosspark Pillnitz und den Botanischen Sammlungen in Zuschendorf, erklärt Matthias Riedel. Er ist nicht nur Leiter der Botanischen Sammlungen in Zuschendorf, sondern engagiert sich auch im Förderverein.

Schon 2007 hatte Wolfgang Friebel, damals Gartenmeister des Schlossparkes Pillnitz und Vorsitzender des Fördervereins Landschloss Pirna-Zuschendorf, auf Einladung italienischer Kamelienfreunde in den Bergen nahe Lucca in der Toskana Pillnitzer und Zuschendorfer Kamelienblüten ausgestellt.

Im öffentlichen Kameliengarten Camelieto di Sant’Andrea di Compito gibt es mittlerweile einen sächsischen Gartenteil, in dem Zuschendorfer Kamelien des Seidelschen Sortiments wachsen, wie Matthias Riedel berichtet. Die Stadt Pirna pflegt inzwischen freundschaftliche Beziehungen zur Gemeinde Capannori in der Toskana. Nun soll die Ausstellung in Zuschendorf den hiesigen Besuchern die Toskana mit ihren Kamelien näherbringen.

4.3.–12.3 Deutsche Kamelienblütenschau, 13.3.–16.4. Sächsische Kamelienblütenschau im Landschloss Pirna-Zuschendorf, Am Landschloss 6 in 01796 Pirna; geöffnet Di.–So. und feiertags 10–17 Uhr, im März zusätzlich Mo. 10–16 Uhr; Eintritt 6 Euro, erm. 5 Euro; www.kamelienschloss.de