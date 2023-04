﻿Blaues Band Geberbach: Was Dresdens größtes Renaturierungsprojekt bedeutet

Dresden. Die Stadt plant im Dresdner Südosten ein Renaturierungs- und Begrünungsprojekt. Das hat es hinsichtlich des Umfangs der Aufgaben und der erforderlichen finanziellen Aufwendungen so noch nie gegeben. Ziel ist, auf einer Länge von vier Kilometern einen erlebbaren Grünzug zu schaffen, der Prohlis mit der Elbe verbindet. Kosten: weit über 100 Millionen Euro.

Der Titel des Projektes ist „Blaues Band Geberbach“. Denn um diesen Bach dreht sich alles. Er entspringt im Bannewitzer Ortsteil Hänichen, heißt von der Dohnaer Straße an Prohliser Landgraben, vereinigt sich später mit dem Niedersedlitzer Flutgraben und fließt schließlich in die Elbe. Zwischen Prohlis und Dobritz ist der Bach verrohrt.

Das Gewässer soll renaturiert werden. Es entstehen ein Spazierweg, eine Radroute, Spielplätze, ein Aussichtspunkt und andere schöne Aufenthaltsorte.

In welchem Zeitraum das Projekt verwirklicht werden soll

Der Startschuss für das Projekt fiel am 22. März 2018, als der Dresdner Stadtrat das neue Fördergebiet „Dresden Südost“ beschloss. Läuft alles wie geplant, könnte 2028 mit dem Bau begonnen werden und 2032 alles fertig sein.

Selbst sachsenweit sei das Vorhaben hinsichtlich der Größenordnung herausragend, sagt Anne Fromm. Sie ist Sachgebietsleiterin im Amt für Stadtplanung Mobilität und verantwortlich für die Stadtteilentwicklung in Dresden.

Gemeinsam mit ihr und Katja Schumann aus dem Umweltamt, die das Projekt leitet, haben wir uns vor Ort angesehen, was da voraussichtlich ab 2028 passieren soll. Denn beide Ämter planen das Projekt Hand in Hand. „So eine enge Kooperation hatten wir in den anderen Städtebaufördergebieten noch nicht“, betonen beide Planerinnen.

Was Anstoß für das Projekt war

Ausgangspunkt sei ein gravierendes Hochwasserproblem gewesen, blickt Katja Schumann zurück. Das Rohr, in das der Prohliser Landgraben südwestlich der Kreuzung von Gamigstraße, Mügelner Straße und Seidnitzer Weg mündet, hat einen viel zu geringen Durchmesser. Es fasst bei einem Hochwasser, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt, nicht mal ein Drittel der anfallenden Wassermenge.

Der Einlauf in die Verrohrung südwestlich der Kreuzung Gamigstraße, Mügelner Straße © Quelle: Anja Schneider

„Wir haben verschiedene technische Ansätze geprüft, unter anderem ein Rückhaltebecken. „Eine TU-Studentin hat dann im Rahmen ihrer Masterarbeit verschiedene, von uns vorgegebene Varianten einer Renaturierung des Wasserlaufes auf Machbarkeit untersucht. Es ging darum, das Gewässer naturnah so durch die Stadt zu bekommen, dass das nötige Gefälle erreicht wird und genügend Retentionsraum zur Verfügung steht, ohne dass Häuser abgerissen werden müssen“, erläutert Katja Schumann.

Die Varianten wurden mit tangierenden Planungen abgeglichen, in den Ausschüssen des Stadtrates vorgestellt und in mehreren Bürgerbeteiligungen diskutiert. Über die Vorzugsvariante muss nun der Stadtrat entscheiden.

Wie das Hochwasserproblem gelöst wird

Dem Geberbach kann in dem Abschnitt, wo er verrohrt ist, nicht einfach sein altes Bett zurückgegeben werden, so Katja Schumann. Denn auf einem Teil der Fläche zwischen Mügelner Straße und Elbe war vom Ursprung her mal sumpfiges Gelände. Außerdem sind bauliche Gegebenheiten wie die Bundesbahntrasse zu beachten.

Der Plan ist jetzt, den Geberbach in einem neuen Kanal unter der Mügelner Straße hindurchzuführen. Hinter der Tankstelle kommt er ans Tageslicht. In einem 25 bis 30 Meter breiten Gewässerstreifen fließt er dann parallel zum Seidnitzer Weg („Seidnitzer Promenade“) unter der jetzigen Bahndurchführung durch.

Unter dieser Unterführung soll der Wasserlauf hindurchgeführt werden. Da nur wenig Platz ist, verläuft der Bach in einem offenen Kanal © Quelle: Anja Schneider

Da ist nur begrenzt Platz. Deswegen verengt sich das Gewässerbett an dieser Stelle zu einem offenen Kanal. Er soll Bullaugen bekommen und eine Webkamera, so dass die Spaziergänger und Radfahrer sehen können, was im Wasser passiert.

Der Gewässerlauf wird dann – wieder in einem breiten, renaturierten Bett – südöstlich um die Galopprennbahn herum und unter der Straße an der Rennbahn hindurchgeführt. Dann verläuft er durch die Kleingartenanlage Altdobritz e.V. 300 Meter südwestlich der Pirnaer Landstraße nahe des Parks an der Zwirnmühle trifft er dann auf sein angestammtes Bachbett.

Das unterirdische Rohr, in dem der Geberbach jetzt über 1,2 Kilometer entlang der Mügelner Straße und der Straße Moränenende fließt, bleibt. „Es führt bei Hochwasser und Starkregen weiter einen Teil des Wassers ab“, erläutert Katja Schumann.

Im Alten Elbarm kommen die Dämme weg. Stattdessen wird für Radfahrer und Spaziergänger in Höhe des Toeplerparkes eine neue Brücke über den Niedersedlitzer Flutgraben gebaut.

Welche Vorteile die Offenlegung bringt

Mit dieser Variante werden nicht nur bereits jetzt existierende Entwässerungsprobleme der umliegenden Stadtteile Prohlis, Nickern, Reick und Torna gelöst. Es werde zudem eine weitere bauliche Entwicklung in diesen Stadtteilen ermöglicht, weil anfallendes Regenwasser abgeführt werden könne, erklärt die Planerin aus dem Umweltamt. Das Thema Rückhaltung sei aber deswegen trotzdem nicht obsolet.

Durch das Geberbach-Projekt könne auch das Gewerbegebiet im Dreieck Mügelner Straße, Seidnitzer Weg und Bahndamm weiterentwickelt werden. Bisher ist das nicht möglich, weil es sich um ein Überschwemmungsgebiet handelt.

Mehr Grün und ein renaturierter offengelegter Bach sollen vor allem in dem überhitzten Gebiet an der Mügelner Straße für ein besseres Klima sorgen. Aufgrund des dann naturierten Wasserlaufes gibt es auch die Hoffnung, dass Fischarten wie Schmerle, Stichling und Groppe wieder Richtung Quelle wandern.

Außerdem wird der Unfallschwerpunkt Salzburger Straße/Pirnaer Landstraße entschärft. Das Umsteigen an der DVB-Haltestelle Lasallestraße soll einfacher werden.

Im Hintergrund ist die Kreuzung Pirnaer Landstraße/Salzburger Straße zu sehen. Dieser Verkehrsknotenpunkt soll völlig umgestaltet, die Salzburger Straße verlegt werden. Katja Schumann (r.) und Anne Fromm zeigen auf einer Zeichnung, wie es hier mal aussehen soll. © Quelle: Anja Schneider

Welche Herausforderungen zu meistern sind

Das Projekt hat auf den ersten Blick auch Nachteile. Denn es sind massive Eingriffe in die vorhandene Infrastruktur nötig, was Beeinträchtigungen in der Bauzeit nach sich zieht. Viele Menschen sind durch Veränderungen auf Grundstücken betroffen. Zufahrten zu mehreren Unternehmen müssen verlegt werden.

Am Seidnitzer Weg trifft es vor allem Holz-Rentsch. Der Bach soll auf einem Teil seines Firmengeländes fließen. Sein Parkplatz, die jetzige Zufahrt – all das kann nicht bleiben.

Was Dresdens größtes Renaturierungsprojekt bedeutet Zwischen Prohlis und Elbe soll in Dresden ein Grünzug entstehen. Das Projekt heißt "Blaues Band Geberbach". © Quelle: Anja Schneider

„Wir sind gerade mit diesem Unternehmen und anderen Eigentümern im Gespräch, wie wir das alles lösen“, sagt Katja Schumann. Das Gewerbegebiet soll über die Otto-Mohr-Straße und eine neue Brücke über den Geberbach erschlossen werden.

Des Weiteren müssen Trinkwasser- und andere Leitungen sowie der Fernwärmeknoten an der Rennbahn verlegt werden. Die Trasse der Salzburger Straße wird nach Osten verschoben, der dort befindliche Supermarkt Netto bekommt eine Zufahrt über die Basedowstraße.

Dieser Fernwärmeknoten muss verlegt werden. © Quelle: Anja Schneider

Vor allem die geplante Umgestaltung der Kreuzung Pirnaer Landstraße/Salzburger Straße ist ein umfangreiches Vorhaben, das viele aufgrund von Sperrungen und Umleitungen treffen wird. Außerdem sind in Altdobritz rund 50 Kleingärten im Weg. Dafür soll Ersatz an anderer Stelle entstehen. An der Galopprennbahn trifft es einen Hundesportplatz. Auch der muss umziehen.

Welche begleitenden Bauprojekte es gibt

Das „Blaue Band Geberbach“ steht im Zusammenhang mit mehreren angrenzenden städtebaulichen Maßnahmen, die das Gebiet aufwerten sollen. Die Planungen sind Teil des großen Ganzen, viele Projekte wurden und werden aber auch unabhängig davon umgesetzt.

Schon verwirklicht ist der Bau von zwei Spielplätzen im Dorfkern Altdobritz und an der Tauernstraße sowie der Neubau eines kleinen Parkes an der Zwirnmühle.

Der Seidnitzer Weg wird zu einer begrünten „Promenade“ umgestaltet. Um die Rennbahn, wo der Bach offen geführt wird, werden ein begleitender Geh- und Radweg sowie Aufenthaltsflächen geschaffen.

Idee von Rad- und Fußweg am neuen Geberbach südöstlich der Galopprennbahn. © Quelle: LHD Alexander

Die Bereiche um die Kiesseen in Leuben sollen mit Wegen besser erschlossen werden. „Im besten Fall schaffen wir es, den Trümmerberg als Aussichtspunkt zu gestalten“, sagt Stadtplanerin Anne Fromm. Dieses Vorhaben sei ab 2025 im Fokus.

Gerade in der Entwurfsplanung ist die Umgestaltung beziehungsweise Aufwertung des Toeplerparkes. Im Dorfkern Altdobritz werden Breitscheidstraße, die Straße Altdobritz und die Lasallestraße umgestaltet. Es sollen Bäume gepflanzt und Stellflächen ausgewiesen werden und ein Dorfplatz entstehen.

Diese neue Radwegebrücke könnte in Zukunft am Rand des Toeplerparkes über dem Altelbarm schweben © Quelle: Anja Schneider

Wie das Großprojekt finanziert werden soll

106,3 Millionen Euro ist der gegenwärtige Kostenvoranschlag für die Umsetzung des Großprojekts. 6,3 Millionen Euro kommen aus der Städtebauförderung. „Wir planen mit einem Fördermittelanteil zwischen 50 und 75 Prozent durch verschiedene Fördermittelgeber“, erklärt Katja Schumann. Die Fördermittel selber könnten erst nach der Genehmigung des Projektes beantragt werden. „Wir sind mit den Fördermittelgebern bereits in der Abstimmung“, so Schumann weiter.

Welche Rolle die Buga spielt

Das Projekt „Blaues Band Geberbach“ wird Teil der Bewerbung der Stadt Dresden für die Bundesgartenschau (Buga) 2033. Buga-Ausrichter profitieren von EU-Fördermitteln. Das würde sicher auch dem Blauen Band zugute kommen. Das Projekt soll aber auf jeden Fall verwirklicht werden, ob Dresden nun die Buga ausrichtet oder nicht.