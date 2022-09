Vor einem Jahr gingen in Dresden die Lichter aus. Ein großer, mit Metall beschichteter Luftballon löste einen Blackout aus. Kann sich dieses Geschehen wiederholen? Was tut der Netzbetreiber Sachsen Netze für die Sicherheit?

Je mehr Umspannwerke es in einer Stadt gibt, desto schneller können Ausfälle kompensiert werden.

Dresden. Wie ist Dresden auf einen Stromausfall vorbereitet? Am 13. September 2021 gab es um 13.53 Uhr einen großflächigen Stromausfall. Eine Störung im Umspannwerk Dresden Süd war der Ausgangspunkt dafür, dass in der Großstadt und im Umland plötzlich fast alles still stand. Welche Lehren hat der Versorger Sachsen Energie aus dem Vorfall gezogen? Kann es wieder zu einem Blackout kommen? Fragen auf die wichtigsten Antworten.

Was ist am 13. September 2021 passiert?

Ein mit großer Metall beschichteter PET-Luftballon ist im Umspannwerk Süd zwischen zwei Sammelschienenanlagen geraten und hat einen Kurzschluss ausgelöst, erklärt Torsten Schöley, Bereichsleiter Dresden Strom beim Netzbetreiber Sachsen Netze GmbH. Die automatische Abschaltung von 110-kV-Leitungen führte zum Stromausfall im gesamten Stadtgebiet von Dresden.

Sicherheit erhöht: Steffen Heine (links) und Torsten Schöley von der Sachsen Netze GmbH vor einem Umspannwerk. © Quelle: Anja Schneider

Wie schnell war die Stadt wieder am Netz?

Nach 35 Minuten hatten 65 Prozent der Haushalte wieder Strom, nach 55 Minuten waren es 95 Prozent. Die Leitstelle hat mit 250 Schalthandlungen das Netz so gesteuert, dass wieder Strom anlag, erklärt Schöley. Nach einer Stunde und 55 Minuten war die Störung komplett behoben. „Das war eine extrem schnelle Wiederversorgung.“

Wie sicher ist die Ursache der Störung aufgeklärt?

Sachsen Netze hat gemeinsam mit der Technischen Universität Dresden das Störungsszenario in der Hochspannungsprüfhalle nachgebaut. Ergebnis: „Ein Ballon oder eine Ballonkette, die mit leitfähigem Material verbunden ist, kann so ein Ereignis auslösen“, erklärt Steffen Heine, Geschäftsführer der Sachsen Netze.

Wurde der Verursacher der Störung ermittelt?

Nein. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren im März 2022 eingestellt. Es gab keine brauchbaren Spuren an den Resten des Ballons.

Polizeisprecher Thomas Geithner zeigte am Tag nach dem Blackout den Versacher: Einen Folienballon. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Kann sich das Geschehen wiederholen?

Es handelt sich laut Heine um ein unvorhersehbares und unvermeidbares Geschehen. „Auch wenn derartige Ereignisse selten auftreten: Eine hundertprozentige Sicherheit und flächendeckenden Schutz von technischen Anlagen kann es nicht geben.“ Das betreffe nicht nur Sachsen Netze, sondern alle Netzbetreiber.

Was unternimmt das Unternehmen für die Sicherheit?

Die Video-Überwachung der Anlagen wurde auf den neuesten Stand gebracht und das Design der Zäune so verändert, dass die Wahrscheinlichkeit ähnlicher Ereignisse sinkt. Umspannwerke sind Überflugsverbotszonen für Drohnen. Eines aber, so Schöley, wird es nicht geben: Dächer über den Anlagen. Denn die Dächer müssten regelmäßig gewartet werden. „Dann stehen die Anlagen still. Der Schaden wäre größer als der Nutzen.“

Worauf fokussiert sich Sachsen Netze noch?

Auf eine schnelle Behebung von auftretenden Schäden. Die Leitstelle und die Umspannwerke haben eine Notstromversorgung, die schnelles Handeln bei Stromausfällen garantiert. Das Design der Schaltanlagen entspricht laut Heine den internationalen Standards – wie übrigens die gesamte Ausrüstung von Sachsen Netze. Mehrere Schutzsysteme würden dafür sorgen, dass Fehler schnell und selektiv behoben werden könnten. Das habe auch der 13. September 2021 gezeigt: Es habe keine mechanischen Zerstörungen im Umspannwerk Süd gegeben, Dresden und das Umland seien schnell wieder am Netz gewesen.

Wie soll die stabile Versorgung noch garantiert werden?

Zunächst mit einer neuen Starkstromleitung vom Kraftwerk Nossener Brücke in den Dresdner Norden. Die Industriebetriebe nehmen besonders viel Strom ab und sollen eine zusätzliche Abschirmung erhalten. Auch der Neubau eines Umspannwerks Nord für einen neunstelligen Betrag sei eine Option, so Heine. Hier sei der Netzbetreiber 50Hertz gefordert. Je mehr Umspannwerke es gibt, um so besser kann der Ausfall eines Umspannwerkes kompensiert werden.

Wie erfahren Kunden von Störungen?

Sachsen Netze hat eine Serviceplattform im Internet eingestellt, auf der planmäßige und ungeplante Unterbrechungen der Stromversorgung ersichtlich sind: www.Sachsen-Netze.de/serviceplattform