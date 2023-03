﻿Bittere Nachricht für den Tourismus in Dresden

Tausende Besucher strömten zur US Car Convention Jahr für Jahr in den Ostrapark. Doch dieses Jahr wird alles ganz anders. Das erklären jetzt die Veranstalter.

Dresden. Das ist bitter für die Tourismuswirtschaft in Dresden. Die Veranstalter haben die für Anfang Juli im Ostrapark geplante US Car Convention (USCC) abgesagt. Daniela Hesse, Mathias Linder und Matteo Böhme teilten mit: „Zu viele Faktoren sprechen in diesem Jahr gegen eine erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung. Das derzeit immer größer werdende enorme finanzielle Risiko und die große Verantwortung für die zahlreichen Gäste, Mitarbeiter, Aussteller und Sponsoren lasten auf uns.“

Eine absolute Herzensangelegenheit

2011 habe für das Team ein Abenteuer begonnen, das sich so niemand zuvor hätte ausmalen können. „Wir haben mit viel Spaß und großer Leidenschaft an etwas gearbeitet, was zu jeder Zeit eine absolute Herzensangelegenheit war“, blicken die Veranstalter zurück. Sie hätten viele unvergessliche Wochenenden erlebt und jedes davon sei für sich so besonders in Erinnerung.

Legendäre Partys auch in den Corona-Jahren

Selbst in den Corona-Jahren 2020 und 2021 habe es sich das Team nicht nehmen lassen und gegen alle Widerstände eine „legendäre USCC-Party“ gefeiert. „In all den Jahren haben wir nie etwas nur ein bisschen gemacht, sondern sind immer mit voller Leidenschaft und all unserer Energie in unserem Projekt USCC aufgegangen“, so die Organisatoren.

„Uns fehlt der Biss“

Die Gründe für die Absage der diesjährigen USCC seien so verschieden wie jede der 12 Veranstaltungen, die wir gemacht haben. „Für uns als das kleine ORGA-Team, was wir immer waren, fühlt es sich in diesem Jahr einfach nicht richtig an. Uns fehlt das gute Gefühl im Bauch, was uns von Jahr zu Jahr beflügelte. Uns fehlt der Biss, für die gefühlt schier unlösbaren Aufgaben und Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt, um so etwas Großes auf die Beine zu stellen.“ Und es fehle der Glaube, den man brauche, um dem immer größer werdenden enormen finanziellen Risiko und der großen Verantwortung für Gäste, Mitarbeiter, Aussteller und Sponsoren ins Auge zu blicken, erklären die Veranstalter.

Neuanfang 2024 noch offen

„Ob und wie wir 2024 weitermachen, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, heißt es in der Erklärung weiter. Mit gut 2000 Fahrzeugen und tausenden Besuchern zählte die USCC zu den größten Ereignissen dieser Art in Deutschland und sogar in Europa. Der Tourismuswirtschaft werden die Gäste fehlen.