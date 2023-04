Bis 2026 muss das Bistum Dresden-Meißen 17,5 Millionen Euro einsparen. Auf alle Einrichtungen kommen drastische Kürzungen zu.

Dresden. Es wird ein schmerzhafter Prozess. Das zumindest scheint allen Beteiligten klar. Das katholische Bistum Dresden-Meißen muss in den nächsten Jahren seine Ausgaben drastischer kürzen als je zuvor. Einschneidender als der Rückgang der Kirchensteuereinnahmen – 2021 um rund 2,4 Millionen Euro – ist ein anderer Einnahmeverlust: 2019 hatte die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) beschlossen, den sogenannten Strukturbeitrag drastisch herunterzufahren. Jene Zahlungen also, die reichere Bistümer im Westen Deutschlands an die ärmeren im Osten leisten. Von jetzt rund zehn Millionen Euro auf Null im Jahr 2026, wie Jan Martin darlegt, Ökonom der Diözese. Ohne Kürzungen in allen Bereichen würde im Haushalt 2026 ein gewaltiges Minus zu Buche schlagen: 17,5 Millionen Euro.