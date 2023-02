﻿Drei Initiativen demonstrieren bei Bischofskonferenz in Dresden – mit unterschiedlichen Zielen

Mehrere Initiativen wollen am Montagabend vor der Hofkirche gegen die Versammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Dresden demonstrieren. Die Forderungen reichen von einer staatlichen Aufarbeitung der Missbrauchsfälle bis zur „Kirche für alle“.

Dresden. Wenn die Mitglieder der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK) am Montagabend zum Eröffnungsgottesdienst 18.30 Uhr in der Dresdner Kathedrale (Katholische Hofkirche) gehen, erwarten sie vor der Kirche und vor dem Haus der Kathedrale in der Schloßstraße Demonstranten dreier Initiativen, teils recht unterschiedlicher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Initiative fordert bessere Aufklärung der Missbrauchsfälle

Die erste will sich, wie sie mitteilte, mit einem Karnevalswagen in der Schloßstraße zeigen, auf dem ein Bischof in einer Hängematte schlummert, die zwischen zwei sich gefährlich biegenden Kreuzen befestigt ist. Sie fordern, die Fälle sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche nicht nur intern, sondern gemeinsam mit dem Staat aufzuarbeiten. Organisiert haben sie mehrere Initiativgruppen zur Missbrauchs-Aufarbeitung.

Weitere Demo fordert „Kirche für alle“

Eine zweite bekräftigt 18 Uhr vor der Kathedrale ihren Wunsch nach einer „Kirche für alle“, egal, welchen Geschlechts und welcher sexuellen Orientierung man ist. Sie fordert, dass Frauen katholische Priesterinnen sein dürfen. Außerdem, Homosexualität nicht als Krankheit oder Sünde zu betrachten und die katholische Trauung homosexueller Paare zuzulassen. Initiiert haben sie acht Chemnitzer Katholikinnen und Katholiken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dritte Initiative gegen Reformbewegung „Maria 2.0“

Als dritte plant die Initiative „Maria 1.0“ 17.30 Uhr eine Gebetsdemonstration vor der Kathedrale. Sie vertritt das Gegenteil der Forderungen der anderen beiden: Die katholische Kirche könne man nicht wie einen von Menschen gemachten Verein verändern, erklären sie auf ihrer Internetseite. Formiert haben sie sich 2019 als Gegenbewegung zur Reforminitiative “Maria 2.0“, die den Zugang zum Priesteramt für Frauen fordert. „Maria 1.0“ hält diese Protestwelle gegen eine männerdominierte katholische Kirche für “überflüssig und theologisch falsch“. Nötig seien vielmehr Verkündigung und Evangelisation.

gä