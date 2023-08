﻿Warum der Wirt des Bischof 72 in Dresden einen Nachfolger sucht

Dresden. Peter Zankoff lehnt sich zurück. Seit dem frühen Morgen war er auf den Beinen. Halb sechs fuhr er einkaufen. Bis 15 Uhr war sein Restaurant, das Bischof 72, offen. Jetzt sitzt er auf einem Stuhl im Biergarten. Halbschatten, Bienengesumme – eine Idylle. Zankoffs Revier. Doch nicht mehr lange. „Es reicht“, sagt er.

Zankoff ist 77 Jahre alt. Seit 1999 betreibt der das Bischof 72. Gut ein Drittel seines Lebens hat er dem Restaurant gewidmet, dessen Name sich von der Adresse herleitet: Es steht am Bischofsweg, und wenn es nach Zankoff geht, bleibt es auch dort. Nur eben ohne ihn. „Es wird mein letztes Weihnachten hier“, sagt er.

Bis zu zwölf Stunden Arbeit am Tag

Sein Alter ist nur ein Grund. Ein anderer: „Die Unsicherheit. Man weiß nicht, wie es weitergeht in diesem Land.“ Corona habe sein Geschäft ganz gut überstanden. Aber die Energiekrise, die gestiegenen Preise hätten ihm Probleme bereitet. Das Speiseöl zum Beispiel: Früher zahlte er 1,60 Euro für den Liter. Dann auf einmal fast vier Euro.

Das Restaurant am Bischofsweg 72. © Quelle: Michael Lukaszewski

Jetzt habe sich die Lage etwas beruhigt, sagt er. „Es geht wieder vorwärts.“ Fortschritte macht er auch bei der Nachfolgersuche. Zankoff ist in Gesprächen mit Interessenten, die das Bischof 72 zum Jahresende übernehmen könnten. Ob das klappt, ist noch nicht sicher. Die neuen Betreiber müssten viel Zeit und Energie investieren. Sein tägliches Pensum: zehn bis zwölf Stunden Arbeit. „Ich bin immer da. Das ist auch wichtig für die Gäste. Weil sie dich alle kennen und sehen wollen.“

Plötzlich lief der Laden

Seit über 50 Jahren ist Zankoff in der Gastronomie. Er war in der DDR Kellner, hat für die Mitropa in Zügen gearbeitet und als Barmixer in Nacht-Bars. Mit einem Keller-Restaurant in Löbtau machte er sich später selbstständig. „Ein schwieriges Pflaster“, sagt er. Zu wenig Kunden. „Und dann kam der Punkt, da wollten die Leute nicht mehr in den Keller gehen. Man findet heute auch keine Kellergaststätten mehr.“ Das habe psychologische Gründe, meint Zankoff. Die Leute wollten eben nicht „nach unten“.

Als sich die Chance bot, die Räume am Bischofsweg zu übernehmen, schlug er zu. Aber auch dort sei es mühsam gewesen. Die deutsche Küche war laut Zankoff eher unbeliebt. Und die Neustadt noch nicht das Gastroviertel, das es heute zum großen Teil ist. Die entscheidende Wende kam im Jahr 2000: Ein 18 Jahre alter Koch, der sein Handwerk in Bulgarien gelernt hatte, fing bei ihm an. Plötzlich lief der Laden.

Was passiert mit dem Personal?

Der Koch ist heute nicht mehr da, aber bulgarische Gerichte stehen noch immer auf der Speisekarte. Paprikabürek etwa, gefüllt mit Schafskäse, gebraten in Eierhülle auf Salatbett. Das Essen ist deftig. Man könnte von gutbürgerlicher Küche sprechen. Das Schnitzel sei in ganz Dresden bekannt, sagt Zankoff. „Dafür kommen Leute aus anderen Stadtteilen hier her.“ Für das Essen sorgen vier Männer und Frauen in der Küche, dazu kommen drei im Service. Das Personal soll bleiben, auch nach dem Betreiberwechsel.

Zankoff schließt dann ein Kapitel seiner Biografie, das ihm viel Spaß gemacht hat. Gute Kollegen, fachlich exzellente Köche, angenehme Stammgäste. Nur ab und zu ein Zechpreller. Und bis vor etwa zehn Jahren Tanzen und Singen auf Tischen – ohne dass sich Nachbarn beschwerten.

#Sollte er bis zum Jahresende keinen Nachfolger finden, will Zankoff noch eine Weile weitermachen. „Aber auch nicht ewig.“ Zu tun ist jedenfalls genug. „Morgen gibt es Sülze“, sagt er. „Da kommen sie von überall hergerannt.“

