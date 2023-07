Bildungspaket Dresden: Erlebnisreiche Sommerferien für Einkommensschwache

Dresden. In Dresden und dem Rest von Sachsen haben die Sommerferien begonnen. Bis zum 18. August können Kinder wieder toben, planschen, Unternehmungen machen oder sich erholen. Kino, Freibad und Ferienlager sind nur wenige der zahlreichen Möglichkeiten – vorausgesetzt, das Geld stimmt.

Für Familien, in denen das Einkommen knapper ist, gibt es aber nun auch eine Lösung: Das Bildungspaket. „Alle Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Mitmachen“, sagt Kristin Klaudia Kaufmann, Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen. Das Paket soll genau das ermöglichen. Denn neben der Förderung von Mittagessen, Schulartikeln und Lernhilfen gibt es auch das sogenannte Mitmachbudget: Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre bekommen monatlich 15 Euro für gemeinschaftliche und angeleitete Aktivitäten, wie Ferienlager oder -kurse.

Dieses Geld kann dann über das Jahr gespart werden, was am Ende 180 Euro für die Sommerferien ergeben würde. Als Nachweis reicht eine formlose Teilnahmebestätigung. Auch Ausflüge, die der Hort in den Sommerferien organisiert, werden vom Bildungspaket unterstützt: Die Kosten dieser Fahrten werden, unabhängig vom Mitmachbudget, erstattet.

Sozialleistungsanspruch für Mitmachbudget, aber Ferienpass für alle

Voraussetzung für das Bildungspaket ist das Beziehen einer dieser Sozialleistungen:

Bürgergeld vom Jobcenter

Wohngeld vom Sozialamt

Kinderzuschlag der Familienkasse

Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung)

Asylbewerberleistung vom Sozialamt

Familien, die das erste Mal ihren Sozialleistungsanspruch prüfen lassen möchten, werden im Jobcenter oder im Sozialamt beraten. Ein weiteres Angebot für alle Dresdner Schüler von sechs bis 14 Jahren ist der Ferienpass: Für 10 Euro können sie bis zum 20. August kostenlos den Nahverkehr in der Tarifzone Dresden nutzen – Bergbahnen ausgeschlossen. Außerdem gibt es freien Eintritt in über 20 Museen, vergünstigten Eintritt im Zoo und 18 Gutscheine, zwei davon zum Baden.

Weitere Informationen zum Bildungspaket unter: www.dresden.de/bildungspaket

Programm und weitere Informationen zum Ferienpass unter: www.dresden.de/ferienpass

