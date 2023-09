Bilderberg Bellevue Hotel Dresden jetzt mit Solardach

Dresden. Solarwatt Dresden hat aktuell mit harter Konkurrenz aus Asien und Amerika zu kämpfen. Wachtumspläne liegen auf Eis, eingestellt wird vorerst nicht mehr. Doch trotz aller Schwierigkeiten gab es am Freitag auch Grund zum Feiern.

Solarwatt und das Bilderberg Bellevue Hotel Dresden haben die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Hoteldach eingeweiht. 992 Solarmodule auf dem Ost- und Westflügel liefern rund 390 Kilowattstunden Strom pro Jahr, wie Jan Löper, Vertriebschef bei Solarwatt, erläuterte. Damit werde der CO2-Ausstoß des Bellevue um rund 182 Tonnen pro Jahr verringert.

Kosten sparen und Nachhaltigkeit als Kundenwunsch

Hoteldirektor Sebastian Klink schätzt, mit der Anlage über das Jahr rund 20 Prozent des Strombedarfs im Bellevue abdecken zu können – auch wenn jetzt bald die „dunklen“ Monate November bis Februar kommen, in denen sie kaum noch nennenswert Strom liefert.

Die Photovoltaikanlage auf dem Hoteldach ist eine der größten in Dresden. Es gehe aber, so Hoteldirektor Klink, nicht nur um selbst erzeugten Strom und genutzen als Kostenfaktor. Nachhaltigkeit spiele auch bei den Kunden eine immer größere Rolle. So habe das Reiseportal booking.com zum Beispiel eine ökologische Bewertung eingeführt. Das Bellevue rangiere da in der höchsten Kategorie.

Und auch mit Blick auf die Rolle als Kongresshotel gewinne die Ökologie an Bedeung: „Immer mehr Dienstreisen“, so Klink, „werden heute schon mit Nachhaltigkkeitskriterien gebucht.“

