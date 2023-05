Biergarten der Torwirtschaft nach einem Jahr wiedereröffnet

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Dynamo Dresden könnte - einen Sieg heute Abend in Meppen vorausgesetzt - nächste Woche den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen. Und quasi pünktlich zu den dann anstehenden Feiern hat nach über einem Jahr Pause der beliebte Biergarten der Torwirtschaft im Großen Garten vis a vis des Rudolf-Harbig-Stadions wiedereröffnet.

O’zapft is: Kraftvoller Fassanstich durch den neuen Betriebsleiter Stephan Schirmer Olaf Plaumann (Geschäftsführer Radeberger Exportbrauerei) und Marcel Schindler (Projektleiter der GSM) © Quelle: Michael Lukaszewski

Der neue Betreiber Stephan Schirmer hat renoviert und das kulinarische Angebot erweitert und diesem einen bayrischen Anstrich gegeben. Und aus den Zapfhähnen fließen sieben verschiedene Biere. Da kann die Aufstiegsfeier steigen. Das Restaurant soll dann im Herbst folgen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir müssen unsere Chancen nutzen! Wir können nicht davon ausgehen, dass wir in jedem Spiel so viele Chancen herausspielen, wie wir sie gegen Zwickau hatten. Dynamo-Trainer Markus Anfang vorm heutigen Auswärtsspiel der 3. Liga in Meppen

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Bei der Jazzmeile auf der Prager Straße tummelten sich Hunderte Besucher vor den zahlreichen Bühnen. © Quelle: Michael Lukaszewski

Dixieland-Festival 2023 lockt 340.000 Besucher auf Dresdens Straßen

Am Sonntag ging das 51. Internationale Dixieland Festival feierlich zu Ende. Das Jazzfestival lockte in diesem Jahr knapp 340.000 Besucher auf Dresdens Straßen und zu den Konzerten. In Zukunft könnte es jedoch deutlich kleiner werden. Mit Bildergalerie. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

GPS-Tracker für Kinder: Ich folge Dir, wohin Du auch gehst

Wo bist Du nur? Eltern können mit technischen Mitteln immer nachvollziehen, wo ihr Kind ist. © Quelle: RNd/Stock-Foto

Es kann viel passieren, wenn der Nachwuchs allein unterwegs ist. Deshalb werden Tracking-Tools immer beliebter, mit denen Eltern jeden Schritt und Tritt ihrer Kinder digital nachvollziehen können. Ist das ein Segen für die Sicherheit oder doch eher ein Fluch? Jetzt lesen

Termine des Tages

10.30 Uhr: Schildkröten-Umzug - Die drei Aldabra-Riesenschildkröten im Dresdner Zoo ziehen aus dem Winterhaus in ihre Außenanlage um. Sie werden mit dem Zoo-Fahrzeug zum Sommerquartier gefahren und laufen die letzten Meter eigenständig in die Außenanlage.

11 Uhr: Theaterprogramm - Das Theater Meißen zieht auf einer Pressekonferenz ein erstes Resümee zur aktuellen Saison, die in Kürze mit den Open-Air-Sommerangeboten zu Ende geht, und informiert über die Pläne für die neue Spielzeit 2023/2024, zum Start des Vorverkaufs und das Erscheinen des neuen Spielzeitheftes.

Was heute wichtig wird

3. Liga, 37. Spieltag, SV Meppen gegen Dynamo Dresden, 22.05.23, 19 Uhr © Quelle: DNN

Das letzte Montagspiel der 3. Liga ist für Dynamo Dresden ein ganz wichtiges. Die Schwarz-Gelben können mit einem Sieg in Meppen wieder auf Rang drei der Tabelle vorstoßen. Der Erwartungsdruck der Fans ist enorm, beinahe jeder plant einen Dresdner Sieg gegen die bereits abgestiegenen Norddeutschen ein.

Aber auch Trainer und Mannschaft dürften gehörig unter Druck stehen angesichts der Konstellation: Nach einer total verkorksten Hinrunde ist rein rechnerisch für Dynamo nicht nur der direkte Aufstieg drin, sondern sogar die Drittliga-Meisterschaft. Dazu müssten aber die Kontrahenten an der Tabellenspitze patzen. Aber es könnte auch der sechste Platz werden, was hieße: noch mindestens ein Jahr dritte Liga.

Was jedoch klar ist: Gewinnen die Dresdner heute in Meppen, können sie am 27. Mai mit einem Sieg gegen Oldenburg vor heimischem Publikum das Kapitel 3. Liga aus eigener Kraft beenden - ganz egal, was auf den anderen Plätzen passiert.

Das Spiel heute 19 Uhr in Meppen können Sie im DNN-Liveticker verfolgen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Eine Wärmepumpe der Firma Vaillant ist an einem Einfamilienhaus zu sehen. (Symbolbild) © Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

... fünf Mythen um die Wärmepumpe: was wirklich an ihnen dran ist

Die von der Bundesregierung angepriesene Wärmepumpe soll Öl- und Gasheizungen ersetzen. Zur neuen Technik kursieren Mythen: Sie seien zu kalt, zu teuer, nicht immer kompatibel und vor allem gar nicht so klimafreundlich. Was ist wirklich dran an der Kritik? Ein Faktencheck. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN