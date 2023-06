﻿Bezahlbare Mieten im WiD-Neubau in Dresden-Friedrichstadt

Dresden. Geschafft: Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) hat das Neubauvorhaben Fröbelstraße/Löbtauer Straße nahezu fertiggestellt. „In den kommenden Monaten werden wir die Wohnungen vermieten“, kündigte eine WiD-Sprecherin an. Ge­genwärtig laufen die Arbeiten an den Außenanlagen.

Neubau auf einstiger Brache

Die WiD hat den Neubau, der sich an der Architektur in dem Viertel mit den benachbarten Gebäuden der Cultus gGmbH orientiert, auf ei­ner Brachfläche errichtet. „Wir haben das Quartier damit aufgewertet“, so die Sprecherin.

Bauzeit überschritten

Die vielfältigen Krisen der vergangenen Jahre – von Corona über Ukraine-Krieg und steigenden Baupreisen – haben auch vor dem Neubau in der Fröbelstraße nicht haltgemacht. Die Fertigstellung war deutlich früher geplant. „Wir haben die Bauzeit überschritten.“ Umso mehr freue sich das Unternehmen nun, weitere bezahlbare Wohnungen für die Dresdner anbieten zu können.

Die Architektur des Neubaus orientiert sich am benachbarten einstigen Löbtauer Krankenhaus (rechts im Bild). © Quelle: privat

Zumal es sich um ein attraktives, sehr gut erschlossenes Wohnumfeld handele. Die Straßenbahn fährt vor der Haustür, im direkten Umfeld gibt es eine Grundschule, aber auch der Weg zu Kindertagesstätten ist nicht weit, Einkaufsmöglichkeiten sind ebenfalls fußläufig zu erreichen. „Die 25 Familien, die in die großen Wohnungen einziehen werden, werden sich sehr wohl fühlen“, glaubt die WiD-Sprecherin.

Barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen

Der Neubau in der Fröbelstraße ist mit 62 Wohnungen in verschiedenen Wohnungsgrößen der bisher zweitgrößte Standort der WiD. Ne­ben den großen Familienwohnungen gibt es auch kleine Wohnungen für Singles und Paare. Von den drei Hauseingängen verfügt einer über einen Aufzug, so dass die dort befindlichen Wohnungen barrierefrei zu erreichen sind. Auch neun rollstuhlgerechte Wohnungen bietet die städtische Gesellschaft an. Die Wohnungen verfügen überwiegend über Balkone, der begrünte Innenhof bietet Spiel- und Aufenthaltsflächen.

Interessenten mit Wohnberechtigungsschein können sich ab sofort an die WiD wenden, erklärte die Sprecherin. Auf der Internetseite des Unternehmens sind alle Informationen zu finden.

Noch drei WiD-Häuser in Bau

Die WiD verfügt aktuell über 817 Wohneinheiten. Das Unternehmen ar­beitet derzeit noch Vorhaben in Striesen mit 20 Wohnungen, in Trachau mit 13 Wohnungen und in Pieschen mit 29 Wohnungen ab. Dann werden keine weiteren preiswerten Neubauwohnungen auf den Markt kommen, da die städtische Gesellschaft alle weiteren Vorhaben auf Eis legen musste. Ursache sind wie beim Bauverzug in der Fröbelstraße die vielfältigen Krisen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens funktioniert nicht mehr.

Bisher hat die Stadt kommunale Grundstücke als Kapitalanlage in die Wohnungsbaugesellschaft eingelegt. Das Unternehmen akquirierte Wohnungsbaufördermittel des Freistaats und finanzierte die Restsumme über Kredite. Doch wegen der gestiegenen Baupreise reichen die Fördermittel längst nicht mehr aus, zumal die Kreditzinsen deutlich gestiegen sind und sich damit auch das geborgte Geld verteuert hat.

Im Stadtrat läuft eine Debatte, ob die Stadt mit eigenen Mitteln den sozialen Wohnungsbau unterstützen sollte. Das kommt zur Unzeit, denn gerade erst hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eine Haushaltssperre verhängt. Experten fragen sich, warum die Stadt in den vergangenen Jahren, die finanziell deutlich besser waren, den sozialen Wohnungsbau nicht mit Ei­genmitteln angekurbelt hat.

WiD soll Vonovia-Wohnungen bekommen

In naher Zukunft wird der Bestand der WiD aber deutlich anwachsen. Dresden will vom Immobilienkonzern Vonovia 3000 Wohneinheiten kaufen und diese der WiD überlassen. Die Gespräche laufen, im Herbst soll Vollzug gemeldet werden. Der Freistaat Sachsen hatte seine Förderrichtlinie jüngst für die Sanierung von Bestandsgebäuden geöffnet, so dass die WiD die Vonovia-Wohnungen nach dem Kauf auf Vordermann bringen und langfristig günstige Mieten sichern kann.

