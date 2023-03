﻿Posse um Bewohnerparkausweise in Dresden: Übergangsregelung rechtens oder voreilig?

In Erwartung einer Stadtratsentscheidung zur Anhebung der Gebühren für das Anwohnerparken hatte die Stadt Dresden in einer Übergangsregelung nur noch Parkausweise mit einem halben Jahr Gültigkeit ausgestellt. Doch die Entscheidung kam gar nicht.

Dresden. Thomas Rincke ist sauer. Im Oktober 2022 hatte seine Frau die Verlängerung der Gültigkeit ihres Bewohnerparkausweises für weitere zwei Jahre beantragt. Doch die Stadt gab sich nicht wie sonst mit der Frage zufrieden, ob alle Daten noch korrekt seien, sondern forderte Nachweise bis hin zum Fahrzeugschein erneut ein. So zog sich die Beantragung hin, dann dauerte die Bearbeitung lange. Anfang Januar bekam Susanna Ullrich ihren neuen Parkausweis. Überraschung: Es war nicht der beantragte zwei Jahre gültige für 50 Euro, sondern ein sechs Monate gültiger Ausweis für 20 Euro.

Die Stadt hatte inzwischen in Erwartung einer Stadtratsentscheidung verfügt, dass vom 1. November 2022 an Bewohnerparkausweise nur noch für ein halbes Jahr gelten. Hintergrund: Dem Stadtrat lag ein Antrag vor, das Anwohnerparken in Dresden deutlich teurer zu machen.  Statt 30 Euro sollte die Jahresgebühr auf mindestens 120 Euro erhöht werden. Die Mehreinnahmen sollten zur Finanzierung der Dresdner Verkehrsbetriebe beitragen, die Übergangsregelung bis zum Inkrafttreten einer neuen Verordnung gelten.

Regelung im Vorgriff auf Beschluss, der dann nicht kam

Simone Prüfer, Leiterin des Amtes für Straßen- und Tiefbau, dazu: „Der Entscheidung des Stadtrates sollte nicht durch Ausstellung langfristig geltender Bewohnerparkausweise vorgegriffen werden.“ Doch die Entscheidung gab es dann gar nicht. Simone Prüfer: „Nachdem mit dem Haushaltsbeschluss eine andere Lösung zur Finanzierung des ÖPNV beschlossen wurde, wurde die Übergangslösung am 11. Januar 2023 beendet.“ Heißt: Keine neue Verordnung, wieder alles beim alten. Susanna Ullrich hat damit gleich zweifach Pech: Wäre ihr Antrag im Oktober zügig entschieden worden hätte sie ihren Parkausweis für zwei Jahre bekommen. Hätte es noch bis Mitte Januar gedauert, auch.

Anwalt: Rechtswidrige Anordnung in vorauseilendem Gehorsam

Rechtsanwalt Rincke hält die Übergangslösung für reine Behördenwillkür. „Die Anweisung dazu war rechtswidrig, sie erfolgte in vorauseilendem Gehorsam“, schimpft er. Man könne nicht Entscheidungen treffen im Vorgriff auf etwas, das vielleicht kommt. Schließlich sei die Stadtverwaltung für die Bürger da und nicht umgekehrt. Die kämen sich jedoch manchmal vor, als würden sie gegen Windmühlen kämpfen.

So fühlte sich wohl auch Susanna Uhlig, als sie per E-Mail Widerspruch gegen den Gebührenbescheid für den Parkausweis mit kurzer Laufzeit einlegte. Der erfülle nicht die formellen Anforderungen an einen Widerspruch, so die Stadt – unter anderem wegen der fehlenden eigenhändigen Unterschrift. Frau Ullrich solle sich überlegen, ihren Widerspruch zurückzunehmen, was schriftlich erfolgen müsse. Andernfalls werde er an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zur Entscheidung übergeben, wodurch weitere Kosten entstehen könnten. „Ja wie denn nun“, fragt Susanna Ullrich entnervt, „Ich habe gar keinen rechtsgültigen Widerspruch eingelegt und soll den nun rechtsgültig zurücknehmen oder er gilt doch?“

Da ist es schon fast Nebensache, dass die kürzere Gültigkeit auch de facto eine Preiserhöhung bedeutet. Schließlich wären 50 Euro für zwei Jahre ja umgerechnet 12,50 Euro und nicht 20 Euro für ein halbes Jahr. Simone Prüfer dazu: Es ist maßgebend, dass die Gebühr für den Bewohnerparkausweis für ein halbes Jahr gleich geblieben ist.“ Deshalb habe sich mit der Übergangslösung ja gar nichts geändert.

Linke-Stadtrat sieht Klärungsbedarf: „Verwaltungschaos“

Stadtrat Tilo Wirtz (Die Linke) sieht da Klärungsbedarf: „Der Respekt vor demokratischen Entscheidungsprozessen gebietet, Beschlüsse erst umzusetzen, wenn und wie sie gefasst sind. Noch dazu, wenn durch übereilte Anordnungen Verwaltungschaos angerichtet wird“, sagt er. Frau Prüfer habe ihn hier enttäuscht. Immerhin sei durch die Übergangsregelung rund 500 Dresdnerinnen und Dresdnern die Verlängerung ihrer Parkausweise um ein oder zwei Jahre verwehrt worden, die nun schon nach einem halben Jahr eine erneute Verlängerung beantragen müssten.

So wie Susanna Ullrich dürfte es also vielen Dresdnern gegangen sein. Bei wie vielen der beantragte Zeitraum gekürzt wurde, könne nicht festgestellt werden, teilte die Amtsleiterin den DNN mit. Die Schätzung von rund 500 ergibt sich aus einer Antwort des Oberbürgermeisters an Stadtrat Wirtz zur Gesamtzahl der Verlängerungen. Demnach wurden in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt je reichlich 350 Parkausweise um ein halbes Jahr verlängert, im Jahr 2022 stieg diese Zahl auf 1027. Gleichzeitig bedeuteten die 963 Verlängerungen um ein Jahr im Vergleich zu 2021 einen Rückgang um 352 und die Zahl der Verlängerungen um zwei Jahre (2976) ging Vergleich zu 2020 um 442 zurück.

Rechtsanwalt Rinck will die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Ihm gehe es nicht um ein paar Euro, sondern darum, dass eine Stadtverwaltung die Pflicht habe, rechtmäßig zu handeln. Deshalb behalte er sich eine gerichtliche Überprüfung der Angelegenheit vor.