Bewaffnete überfallen Dresdner Friseurgeschäft

Ein Friseurgeschäft in Dresden-Mockritz ist am Freitagnachmittag überfallen worden. Die Täter waren mit einer Pistole bewaffnet.

Dresden. Ein Friseurladen in Dresden ist am Freitagnachmittag von Bewaffneten überfallen worden. Die zwei maskierten Täter, beides Männer, betraten den Laden in Mockritz kurz nach 16 Uhr und bedrohten eine Mitarbeiterin mit einer Pistole.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 36-Jährige übergab den Tätern 160 Euro. Sie blieb unverletzt. Die Räuber flüchteten unerkannt mit der Beute.

Von fkä