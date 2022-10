Bevorzugt Dresden Gymnasien und wertet Oberschulen ab?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

werden in Dresden die Schulen in Wohlstandsvierteln zuerst saniert? Bevorzugt die Stadt Gymnasien auf Kosten von Oberschulen und Berufsschulen? Die SPD-Fraktion im Stadtrat beobachtet eine Schieflage bei den Bildungsinvestitionen und fordert drei konkrete Schritte für die Haushaltsverhandlungen: Eine Neuauflage des Schultoilettenprogramms für Grund- und Förderschulen, Geld für Fachkabinette an Oberschulen und die Mittel für das Berufsschulzentrum in Altroßthal sowie die neue Sporthalle für das Gymnasium Gorbitz.

Top-Standard für die Gymnasien: Wird hier geklotzt, während es anderswo nur kleckert? © Quelle: PR

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) kann die Kritik nicht nachvollziehen und verweist auf Hunderte Millionen für Grund-, Förder-, Ober- und Berufsschulen. Streit sei im Moment wenig hilfreich, er brauche die Unterstützung aller Fraktionen. Donhauser will die Dresdner Schulen bis 2023 durchsaniert haben, doch dafür fehlt ihm in der mittelfristigen Finanzplanung noch ein Haufen Geld.

Mehrere Großvorhaben sind schon von der Investitionsliste geflogen - darunter auch der Neubau für das Bertolt-Brecht-Gymnasium. Was die These der Sozialdemokraten nicht unbedingt bestätigt. Lesen Sie jetzt

Zitat des Tages

Wir leben im 21. Jahrhundert und es gibt kein Angebot für Mädchen bei uns. Können wir es uns wirklich leisten, dieses ungeheure musikalische Potenzial brach liegen zu lassen? Christian Bonath neuer Leiter der Dresdner Kapellknaben und Domkapellmeister

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Stadt hat zweitniedrigste Inzidenz in Sachsen: Im sachsenweiten Corona-Inzidenzvergleich stand Dresden am Samstag gut da. Nur in Mittelsachsen war der Wert noch niedriger. Neue Details gibt es erst heute Jetzt lesen

Viele Arbeitnehmer für Maßnahmen bei erneuter Corona-Welle: Laut einer Krankenkassen-Umfrage wünschen sich 48 Prozent der Arbeitnehmer im Falle einer neuen Corona-Welle eine Maskenpflicht und regelmäßige Corona-Tests am Arbeitsplatz. Bei den Regelungen zur Arbeit im Homeoffice gibt es jedoch große Unterschiede. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Chef Herbert Schmidt serviert in der Cantina neben Tapas auch ausgewählte Weine in großer Vielfalt. © Quelle: Dietrich Flechtner

Farbenfroh und was fürs Auge: So schmeckt‘s in der Cantina in Striesen

Tapas gehen immer – wenn sie denn gut gemacht sind. In der Cantina in Striesen gibt‘s außerdem noch ein üppiges Weinangebot und tolle Atmosphäre obendrauf. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Streithähne der deutschen Innenpolitik – und ein Mann im Hintergrund, der die Krise ebenso will wie den Streit darüber: Wladimir Putin. © Quelle: Montage: RND, Fotos: IMAGO/Ilya Pitalev, IMAGO/Thomas Imo/photothek, Britta Pedersen/dpa, Michael Kappeler/dpa (2)

Zeit zum Zusammenrücken gegen Putin

Wer hat schuld an der Krise? Die Union zeigt mit dem Finger auf die zu langsame Regierung. Die Ampel deutet auf die Union, die die Energiewende verschleppt habe. Beide haben ein bisschen recht. Und beide vergessen im innenpolitischen Klein-Klein das große Ganze: Wladimir Putin ist der wahre Verursacher des Krisenwinters 2022/2023 – und er profitiert, wenn Deutschlands Demokraten einander an die Gurgel gehen. Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr: Gründung des Zentrums für Metabolisch-Immunologische Erkrankungen - Nach vierjähriger Bauzeit werden die Labore, Büros und Meetingräume in Betrieb genommen. Der hochmoderne Forschungsneubau gibt fortan Expertinnen und Experten der Inneren Medizin, der Endokrinologie, der Immunologie, der Chirurgie, der Transplantationsmedizin, der Zellbiologie und der Materialwissenschaften eine neue Arbeitsstätte. Das Gebäude für Forschung, Lehre und Therapie ergänzt das Ensemble der Hochschulmedizin Dresden an der Hauptachse des Uniklinikums. Bund und Land haben den Neubau, die Erstausstattung sowie die Großgeräte mit Investitionen über 35,3 Millionen Euro finanziert.

16 Uhr: Gründung des Deutschen Archivs der Kulinarik - Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB Dresden) gründet im Beisein von Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann das Deutsche Archiv der Kulinarik. Mit ihrem umfangreichen und stetig wachsenden Bestand an Kulinaria verfügt die SLUB Dresden über eine der europaweit bedeutendsten Sammlungen zur Entwicklung der Kochkunst und Esskultur.

16.30 Uhr: Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft - Im öffentlichen Teil geht es unter anderem um einen Antrag der Linken, die Spender für Hundekottüten in Dresden mit Tüten aus umweltfreundlichem Material zu bestücken. Ort: Neues Rathaus, Plenarsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Neustadt - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um die jährliche Berichterstattung der Stiftung Äußere Neustadt, das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Landeshauptstadt Dresden, den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Albertstadt Ost-Jägerpark und die Förderung des Theaterpräventionsprojekts „Welche Droge passt zu mir?“ Ort: Stadtbezirksamt Neustadt, Bürgersaal, Hoyerswerdaer Straße 3, 01099 Dresden

18:30 Uhr: Stadtbezirksbeirates Klotzsche - in der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um das Konzept zur „Erhöhung der Lebensqualität in Stadtvierteln und Verringerung der Auswirkungen des Kfz-Verkehrs“ Ort: Stadtbezirksamt Klotzsche, Bürgersaal, Kieler Straße 52, 01109 Dresden

Wer heute wichtig wird

AuditivVokal dürfte das Ensemble in Dresden sein, das in den letzten Jahren die meisten Konzertorte in der Stadt bespielt hat, was eben auch das Publikum stetig erweitert. © Quelle: Christian Hostettler

15 Jahre Ensemble AuditivVokal Dresden: Heute gleich drei Uraufführungen

Im Jahr 2007 gründete Olaf Katzer das Ensemble AuditivVokal Dresden, das sich schnell in der Stadt wie überregional einen Namen gemacht hat. Heute ist das mit umfangreichen Aktivitäten und zahllosen Uraufführungen hervortretende Ensemble aus der Musiklandschaft Dresdens nicht mehr wegzudenken.

Heute um 19 Uhr gibt es beim Heinrich Schütz Musikfest im Militärhistorischen Museum Dresden gleich drei Uraufführungen mit AuditivVokal Dresden zu erleben.

Heinrich Schütz: Musikalische Exequien SWV 279–281 im kreativen Dialog mit Uraufführungswerken von Séverine Ballon, Alberto Arroyo und José María Sánchez-Verdú. Werkpräsentation der KompositionsWerkstatt vom Mai 2022 im Rahmen des Barock.Musik.Fests.

Karten: 18,- € / erm. 9,- € | Junior!: 5,- € https://www.xn--schtz-musikfest-1vb.de/

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Mercedes liefert ein eigenes digitales Showcar für die World's 22. Und der neue EQS SUV fährt den Pokal zwischen den Spielorten hin und her. © Quelle: Mercedes-Benz AG

... die Frage, warum E-Autos in Games und Filmen kaum vorkommen

Elektrofahrzeuge gehören für uns inzwischen zum Alltag. In Filmen und Videospielen hingegen begegnen sie uns eher selten. Woran liegt das? Ein Erklärungsversuch. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

Chefreporter

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play