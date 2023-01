﻿Krawall am Dresdner Airport: Betrunkener attackierte Polizeibeamte

Dresden. Am, 28. Februar 2022 ging Eric L. am Flughafen Dresden in die Luft – allerdings ohne Flieger, der hob ohne ihn ab. Der 35-Jährige musste wegen miserablen Benehmens auf Mutter Erde bleiben und saß nun wegen Widerstand und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung vor dem Amtsgericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Angeklagte wollte damals am frühen Nachmittag nach Frankfurt am Main fliegen, war aber viel zu früh am Airport. „Ich war um 9 Uhr da und habe mir eine kleine Flasche Whisky geholt. Ich weiß nicht warum, ich trinke sonst keinen Schnaps.“ So klein kann die Flasche nicht gewesen sein, er hatte noch am Abend knapp zwei Promille im Blut.

Betrunken Beamte am Flughafen attackiert

Eric L. trank, wurde laut und aggressiv, begann im Sicherheitsbereich zu krakeelen und wurde vom Flug ausgeschlossen – das steht dem Flugkapitän und dem Co-Piloten zu. Danach wurde der Angeklagter richtig rabiat, warf mit Gegenständen und wollte den Flughafen nicht verlassen. Er schlug und trat nach den Beamten der Bundespolizei, die ihn nach draußen bringen sollten, verfehlte sie aber und fiel in seinem Suff dann noch hin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erinnern kann er sich nicht. „Ich weiß nicht mehr viel, nur dass ich in der Ausnüchterungszelle aufgewacht bin.“ Dabei hätten ihn die Beamten der Landespolizei, die den Fall dann übernahmen, nach der Blutentnahme ins eigene Bett gebracht. „Wir hätten für ihn sogar Taxi gespielt und zum Ausnüchtern nach Hause gefahren, aber er wurde sofort aggressiv, wir mussten Verstärkung anfordern und behielten ihn in Polizeigewahrsam“, sagte ein Polizistin. „Es war sehr unangenehm.“

Dumme und teure Aktion

Eric L. ist kein Schläger, aber mit 20 Eintragungen im Strafregister gut vorbestraft. Die Richterin verurteilte ihn – „mit großen Bauchschmerzen“ – zu vier Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Als Auflage muss er 1000 Euro an den Regenbogen E.V. zahlen. „Ich kann nur sagen, dass es eine saudumme Aktion war und es mir sehr peinlich ist“, erklärte der 35-Jährige. Es war nicht nur dumm, sondern auch teuer. Er nahm das Urteil trotzdem an.