Betrunkener in Dresden-Prohlis ausgeraubt

Ein alkoholisierter 33-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag in Dresden-Prohlis beraubt worden. Die Täter schlugen und traten nach ihm.

Dresden. Ein betrunkener 33-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag in Dresden-Prohlis überfallen worden. Wie die Polizei meldet, näherten sich zwei Männer dem Opfer, das gegen 3 Uhr in der Nacht aus einer Straßenbahn am Jacob-Winter-Platz gestiegen war.

Sie schlugen und traten auf den 33-Jährigen ein, packten ihn an der Jacke und raubten seine Geldbörse. Aus dieser nahmen die Täter 150 Euro, warfen sie dann weg und machten sich aus dem Staub. Der 33-Jährige trug leichte Verletzungen davon.

Von fkä