﻿Orientierungsloser Fassadenkletterer stieg in falsche Wohnung ein

Dresden. Übler Wohnungseinbruchsdiebstahl oder „nur“ Hausfriedensbruch, dreister Ganove oder orientierungsloser Fassadenkletterer – Fragen mit denen sich das Amtsgericht im Fall Sebastian K. beschäftigen musste.

Der 26-Jährige war im Mai mitten in der Nacht über den Balkon in eine Wohnung auf der Wilhelm-Lachnit-Straße eingestiegen und hatte der Bewohnerin einen furchtbaren Schrecken versetzt. „Ich schlief im Wohnzimmer und wurde wach, weil meine Katze miaute, und dann stand plötzlich ein Mann vor dem Sofa. Er roch nach Alkohol. Ich blieb liegen und dachte, nicht schreien, sonst tut er dir vielleicht was an.“

Bewohnerin in Schrecken versetzt

Der ungebetene Gast schaute sich um, ging dann aber zielgerichtet Richtung Wohnungstür und verschwand. So bekam ihr kleiner Sohn, der im Kinderzimmer schlief, nichts mit.

Die Ukrainerin hat der Vorfall ziemlich mitgenommen, sie fühlte sich in der 1. Etage sicher. „Ich bin vor dem Krieg weggelaufen und dann steht plötzlich nachts ein fremder Mann in der Wohnung. Ich schlafe noch immer ganz schlecht, kann kaum einschlafen und lasse kein Fenster mehr auf, so heiß es auch ist.“ Als der Mann raus war, rief sie die Polizei. Diese nahm den Angeklagten in der Nähe fest. Seitdem sitzt er in U-Haft.

An der falschen Adresse gelandet

Er habe dort nicht einbrechen, sondern eigentlich nur seinen Kumpel Jamie besuchen wollen, sei aber an der falschen Adresse gelandet, erklärte der Angeklagte. Der Kumpel wohnt auf der Kurt-Querner-Straße, aber nicht in der 1. Etage, sondern im Erdgeschoss und seine Wohnung hat auch keinen Balkon. Das war dem Angeklagten wohl entfallen, obwohl er vorher schon in dessen Wohnung war – solche Details hat er im Suff verdrängt.

„Ich konnte nicht klingeln, da ich seinen Nachnamen nicht wusste und auch nicht anrufen, der Akku von meinem Handy war leer“, erklärte der 26-Jährige. Also sei er auf den Balkon geklettert. Das mache er häufig, wenn er Bekannte besuche. „Da komme ich oft über den Balkon.“

Hoch ja – runter nein

Ihm sei dann aufgefallen, dass es doch nicht Jamies Wohnung war. Er habe sich aber nicht mehr runter getraut. Also trat er die Flucht nach vorn an und stieg ein, um raus- oder besser runterzukommen. Der 26-Jährige hebelte die angekippte Balkontür auf, ging in die Wohnung und verschwand nach draußen. Außer den Zigaretten und dem Feuerzeug der Frau hatte er nichts gestohlen.

Sebastian K. war ziemlich blau, schaffte es aber trotzdem, auf das Vordach und dann den Balkon zu klettern und die angekippte Balkontür aufzuhebeln. „Das ist gar nicht so einfach, da braucht man Geschick und Kraft“, erklärte ein Kriminaltechniker. „Ich trinke nur drei-, viermal im Monat, aber wenn, kenne ich kein Limit“, erklärte der Angeklagte. Und wenn er genügend intus hat, scheint er generell einen Hang zu Höherem zu haben.

Betrunken auf Dach rumgelaufen

2021 hatten Passanten die Feuerwehr gerufen, weil er mit einem Kumpel auf dem Dach eines Hauses in der Lugbergstraße rumlief. Beide waren betrunken von seiner Wohnung aus auf das Dach gestiegen. Als die Rettungskräfte eintrafen, wurden sie noch pampig und beleidigend und erklärten, wieder aufs Dach zu gehen, wenn die „dummen Bullen“ weg seien. Die nahmen sie vorsichtshalber mit, der Angeklagte krakeelte bis ins Revier.

Sebastian K. wurde zu sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Er ist erheblich vorbestraft, will sich aber jetzt bessern, mal versuchen, doch eine Ausbildung zu machen und mehr Zeit mit seinen Töchtern zu verbringen. Machen – nicht versuchen.

