Angetrunkener Autofahrer bei Unfall in Coswig schwer verletzt

Coswig. Am Sonntagnachmittag ist ein Mann bei einem Unfall in Coswig schwer verletzt worden. Er war gegen 16.30 Uhr auf der Moritzburger Straße unterwegs, als er in eine Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß er gegen einen Leitpfosten und einen Baum.

Der Wagen kippte aufs Dach und blieb in einer Böschung liegen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 31 000 Euro. Der 43-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Er hatte mehr als 0,9 Promille intus.

