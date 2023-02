Aus rassistischen Motiven heraus hat ein Trio am Samstagabend in einer Dresdner Straßenbahn einen 20-Jährigen beleidigt und angegriffen. Alle drei waren betrunken.

Wegen seiner Hautfarbe: Betrunkene greifen Mann in Dresdner Straßenbahn an

Dresden. Ein 20-Jähriger ist am Samstagabend in einer Dresdner Straßenbahn von einem Trio angegriffen worden. Das Motiv war rassistischer Natur, teilte die Polizei mit. Die Angreifer beleidigten ihr Opfer, das gegen 22.45 Uhr an der Haltestelle Walpurgisstraße in die „11“ gestiegen war, zunächst wegen seiner Hautfarbe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 20-Jährige, der aus Guinea stammt, sprach das Trio an und wurde daraufhin von allen dreien auch körperlich angegriffen. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen. Weitere Fahrgäste eilten zu Hilfe und konnten zwei der drei Angreifer festhalten. Den dritten Verdächtigen stellte die Polizei in der Nähe.

Alkoholtests bei den Tatverdächtigen ergaben Werte zwischen 1,2 und 2,3 Promille. Das Trio wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten müssen. Der Staatsschutz der Dresdner Polizei hat die Ermittlungen übernommen.