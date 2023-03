Betrüger mit bekannter Masche in Dresden-Hellerau erfolgreich

Nach wie vor ist die Zahl der Betrugsanrufe in letzter Zeit sehr hoch. Am Freitag fiel eine 39-Jährige auf einen solchen Anruf herein und verlor viel Geld.

Dresden. Eine Frau ist am Freitag in Dresden-Hellerau Opfer eines Betruges geworden. Unbekannte riefen die Frau am Nachmittag gegen 14.40 Uhr an und stellten sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank vor. Aufgrund angeblicher Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto, sollte die Frau vier TAN übermitteln. Das tat sie.

Innerhalb kürzester Zeit überwies der Betrüger 34 000 auf. andere Konten. Die Polizei rät zur Vorsicht, gerade bei der Häufung an Betrugsanrufen zuletzt.