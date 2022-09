Dresden. Der Wohnungskonzern Vonovia sieht keine finanziellen Probleme mit den extrem steigenden Energiekosten auf sich zukommen. „Das bringt uns nicht in eine Schieflage“, erklärte jetzt Vonovia-Sprecher Matthias Wulff in Dresden. Das Problem: Die Mieter leisten ihre Betriebskostenvorauszahlungen auf Grundlage der Preise des Vorjahres. Steigen die Energiepreise dramatisch an, muss der Vermieter diese zwar zahlen, erhält aber vom Mieter noch Zahlungen, die an das alte Preisniveau angepasst sind.

60 Prozent der Abrechnungen für 2021 verschickt

„Die Anpassung der Vorauszahlungen ist ein Problem“, sagt Wulff. Vonovia habe in Dresden 60 Prozent der Mieter die Betriebskostenabrechnungen für 2021 zugestellt. Im April hätten die ersten Mieter die Briefe erhalten, bis Dezember seien alle Abrechnungen verschickt. Vonovia besitzt in Dresden rund 38 000 Wohnungen. Bereits 2021 seien die Energiekosten um rund 18,3 Prozent gestiegen. Auf dieser Grundlage würden jetzt Mieter, die ihre Abrechnung erhalten haben, die Vorauszahlungen leisten. Obwohl die Energiekosten in diesem Jahr weiter gestiegen sind.

Vorauszahlungen freiwillig erhöhen

„Wir empfehlen unseren Mietern, schon jetzt die Betriebskostenzahlungen anzupassen“, so Wulff. Eine Erhöhung könne aber nur freiwillig erfolgen, der Vermieter könne nicht von sich aus im laufenden Jahr die Vorauszahlungen erhöhen. „Wenn wir im nächsten Jahr für das Jahr 2022 abrechnen, werden auf die Mieter hohe Nachzahlungen zukommen“, verrät der Vonovia-Sprecher kein Geheimnis. Umgehen lasse sich das nur mit einer freiwilligen Erhöhung schon jetzt.

Hoffen auf Entlastungspakete

Wulff hofft, dass die Bundesregierung mit Entlastungspaketen die Mieter in die Lage versetzt, die hohen Betriebskosten zu zahlen. Vonovia sorge für einen sparsamen Verbrauch von Energie in den Wohnhäusern und senke beispielsweise die Heizlast zwischen 23 und 6 Uhr auf 17 Grad Celsius ab. „Warmwasser wird es aber weiter 24 Stunden am Tag geben.“