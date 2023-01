﻿Besuchshundeführer in Dresden werden - wie das geht

Es ist ein besonderes Ehrenamt: Nadja Helmer und Hundedame Nukka sind in verschiedenen Einrichtungen unterwegs und schenken Freude. Wie man in Dresden Besuchshundeführer wird:

Radebeul. Nadja Helmer wird von den Kindern in der Radebeuler ASB-Kita „Rasselbande“ jede Woche mit großer Vorfreude erwartet. Das liegt weniger an ihr, sondern an Hundedame Nukka, ihrer „tierischen Begleitung“. Die beiden gehören zum Besuchshundedienst des ASB und engagieren sich im Ehrenamt dafür, dass es mehr Begegnungen zwischen Menschen und Hunden gibt.

Ob in einer Kita, im Pflegeheim oder in einer Palliativeinrichtung – der Kontakt mit einem Hund kann Türen öffnen und Sinneseindrücke bewirken, die bei der Kommunikation zwischen Mensch und Mensch manchmal nicht gelingen wollen.

In Pflegeheimen wecken Hunde oft Erinnerungen

Viele Kinder wünschen sich irgendwann in der Kindheit einen Hund. Andere wiederum haben Angst, wenn sie einem Hund begegnen. Oft gibt es keine Gelegenheit, um einen Hund kennenzulernen und so mehr über die Vierbeiner zu erfahren. Kann man die Hundesprache lernen? Was frisst ein Hund? Und darf man ihn einfach streicheln? Wenn Nadja Helmer und ihre Nukka die Kinder in der Kita besuchen, können all diese Fragen besprochen werden. Spielerisch lernen die Kinder, dass auch ein Hund Bedürfnisse hat und haben sichtbar Spaß daran, Leckerli zu verstecken, dass Kommando „Sitz“ zu üben oder ihn mit „High Five“ zu begrüßen.

In einem Pflegeheim dagegen weckt die Begegnung mit einem Hund oft Erinnerungen an das frühere Leben. Einen Hund zu streicheln zaubert vielen dementen Senioren ein Lächeln ins Gesicht. Sie beim Spielen zu beobachten oder vielleicht auch selbst einen Ball zuzuspielen, wirkt mobilisierend und aktiviert die betagten Menschen besser, als es durch Zureden gelingen würde. Der Besuchshundedienst des ASB ist regelmäßig auch in Seniorenheimen ehrenamtlich im Einsatz.

Ausbildung zum Besuchshundeführer beim ASB Dresden

Doch bevor die ehrenamtlichen Frauchen und Herrchen im Besuchshundedienst unterwegs sind, absolvieren sie gemeinsam mit ihrem Hund eine Ausbildung zum Besuchshundeführer. Dafür kann sich jeder Interessierte beim ASB Dresden anmelden. Die Ausbildung dauert etwa sechs Monate. Sie ist kostenfrei und findet etwa zwei- bis viermal pro Monat abends oder am Wochenende in Dresden statt.

„Aber auch nach der Prüfung treffen wir uns einmal pro Woche“, erzählt Nadja Helmer. „Das regelmäßige Training im Team ist für mich eine echte Bereicherung, aber auch die Begegnungen mit den Kindern und das Zusammensein mit meinem Hund geben mir viel Energie.“ Vor Beginn der Ausbildung absolvieren die Hunde einen Eignungstest. Wichtigste Voraussetzung ist es, dass die Hunde sich gern streicheln lassen und gern auf andere Menschen zugehen.

Interessenten für eine Ausbildung zum Besuchshundeführer, aber auch Kinder- oder Senioreneinrichtungen, die einen Besuchshund gern zu sich einladen würden, können sich melden unter besuchshunde@asb-dresden.de.