﻿Gesucht: „Beste Städtereise“ – Dresden in der Endrunde

Dresden ist immer eine Reise wert. Das ist den Autoren eines Reiseportals nicht verborgen geblieben. Bei einem renommierten Tourismuspreis hat es die Landeshauptstadt in die Runde der besten drei Städte geschafft.

Dresden. Die Landeshauptstadt Dresden ist in der Kategorie „Beste Städtereise“ für den Tourismuspreis des Reiseportals „Home of Travel“ nominiert. Das teilte das Portal jetzt mit. Jedes Jahr im November verleiht Home of Travel seine Awards in zehn Kategorien an die besten Reiseziele in Deutschland, Europa und der ganzen Welt. In der Kategorie „Beste Städtereise“ haben es neben Dresden auch Amsterdam und Porto auf die Nominierungsliste geschafft.