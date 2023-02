Beste Bibliothek Dresdens: besondere Leistung der Neustädter Filiale

Mindestens 13 Fälle: Rastplätze in der Dresdner Heide beschädigt

In den vergangenen Wochen haben Unbekannte in mindestens 13 Fällen Schriftzüge in Holzoberflächen an Rastplätzen in der Dresdner Heide gefräst. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.