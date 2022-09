Das Berufliche Schulzentrum in Dresden-Altroßthal wartet seit Jahren auf die Sanierung. Bisherige Pläne haben sich inzwischen zerschlagen. Es ist weiter Geduld nötig.

Über dem Gelände des BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresden-Altroßthal erhebt sich eine von Schülern gestartete Sonde.

Dresden. Mit seinen Projekten dringt das Berufliche Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung manchmal sogar in astronomische Höhen vor. Erst Mitte des Jahres haben die Schüler eine Sonde wieder zehntausende Meter in den Himmel steigen lassen. Doch bei der Sanierung der maroden Gebäude auf dem Gelände in Altroßthal wird die Schulgemeinschaft gerade wieder geerdet.

Seit Jahren sind die Zustände bekannt und die Schulgemeinschaft hofft auf eine Sanierung. Der Unterricht findet teilweise in Containern statt. Die Turnhalle ist ein zu niedriger Raum in einem heruntergekommenen Altbau, der früher als Kuhstall genutzt wurde. Der Stadtrat bekannte sich bereits mehrfach zur Sanierung. Der Freistaat hat die Schule in seinem Schulnetzplan für die Berufsschulen bestätigt, doch die Sanierung erlitt jetzt wieder einen Rückschlag.

Scheunenausbau nicht sinnvoll

Bislang war vorgesehen, eine alte Scheune zur Turnhalle umzubauen. Die Anlage wird bislang als Lager vom früheren Schulverwaltungsamt genutzt, das nach einer Umstrukturierung jetzt Amt für Schulen heißt. Doch daraus wird nichts, geht aus einem Schreiben der Stadtverwaltung an die Stadträte hervor.

In einem Zwischenbericht zum Stadtratsbeschluss zur „Sanierung und Weiterentwicklung des Standorts“, der von 2019 stammt, heißt es jetzt, ein „Umbau der ehemaligen Scheune zur schulischen Nutzung wird als unwirtschaftlich betrachtet“. Auch die benötigte Flächenkapazität sei mit der Scheune nicht zu schaffen.

Turnhalle auf dem Gelände

Nun soll die Scheune durch „einen Schulneubau mit Mensabereich ersetzt“ und die benötigte Schulsporthalle durch „einen Neubau auf dem Grundstück“ realisiert werden. In einem ersten Schritt geht es zunächst um die Turnhalle.

Blick in die Turnhalle des Beruflichen Schulzentrums. Das Gebäude ist dringend sanierungsbedürftig. © Quelle: Dietrich Flechtner

Dafür soll noch im Herbst die Beschlussvorlage für die Entscheidung des Stadtrats zur Beratung an die Stadträte gehen, erklärt Bildungsbürgermeister Jan Donhauser auf DNN-Anfrage. „Spätestens 2024 soll der Bau starten.“ Die Stadt werde voraussichtlich für die geplante Ein-Feld-Sporthalle ein vorhandenes Projekt wiederverwenden. Die städtische Tochter Stesad soll als Generalübernehmer fungieren.

Keine Zusammenlegung mit Angeboten von Canalettostraße

Solche Einfeld-Sporthallen sind von der 102. Grundschule in Johannstadt und der 85. Grundschule in Hellerau bekannt. Ein Wiederverwendungsprojekt kann Kosten sparen. Ansonsten ist in Altroßthal aber weiterhin Geduld gefragt. Die übrigen Pläne für den Standort dauern noch länger. Vor 2030 dürfte ein Gesamtabschluss nicht zu erwarten sein.

Vom Tisch ist die Zusammenlegung von Ausbildungsgängen. Zum BSZ gehört auch der Standort auf der Canalettostraße in Johannstadt, wo unter anderem Bäcker und Bierbrauer ausgebildet werden. Für die Ausbildung dort ist der Standort technisch gut ausgerüstet.

Extremsportler übertroffen

Eine Abstimmung mit der Schulleitung habe ergeben, dass eine Zusammenführung beider Schulstandorte „nicht zielführend“ sei, teilt die Stadtverwaltung den Stadträten mit. Die zur Verfügung stehenden Flächen am Schulstandort Altroßthal und die geltende Gebietserhaltungssatzung ließen eine Erweiterung dort „nur bedingt“ zu.

Im Juni hatten Schüler des BSZ eine Sonde in den Himmel steigen lassen, es ging um Umweltfragen wie die Ozonschicht. Das Gerät kam auf eine Höhe von 39 782 Metern. Das ist mehr als beispielsweise Extremsportler Felix Baumgartner seinerzeit erreicht hatte. Interessanter als diese Bestmarke wäre für die Altroßthaler wahrscheinlich eher die Finanzkraft, die mit einem Brause-Produzenten hinter dem Projekt stand. Der könnte auch der Sanierung Flügel verleihen.