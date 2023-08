﻿Bekommt Dresden eine Ambulanz für Impfschäden?

Dresden . Für Stadträtin Silvana Wendt (Freie Wähler/Freie Bürger) sind gesundheitliche Schäden infolge einer Corona-Schutzimpfung ein emotionales Thema. Sie ist in zweierlei Hinsicht betroffen. In ihrer Familie gibt es ein Mitglied, das unter den Spätfolgen einer Corona-Infektion leidet. „Trotz dreifacher Impfung“, so die Stadträtin, die selbst wegen einer Allergie nicht geimpft werden konnte. „Als ungeimpfte Person fühlte ich mich mehrfach ausgegrenzt“, blickt sie zurück auf die Pandemie.

Dresden soll seine Angestellten nach Impfschäden fragen

Jetzt, so Wendt, sei der Zeitpunkt gekommen für eine Fehlerdebatte. „Das Thema Impfen hat die Stadtgesellschaft gespalten. Es wurde auf viele Menschen Druck ausgeübt, sich impfen zu lassen. Menschen, die das nicht wollten, wurden als Corona-Leugner und Verschwörer diffamiert.“ Dresden müsse nun eine Bilanz der Impfkampagne ziehen und das Geschehen auf städtischer Ebene aufarbeiten, fordert die Fraktion in einem aktuellen Antrag.

Deshalb, so Wendt, solle Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der städtischen Eigenbetriebe zu unerwünschten Nebenwirkungen nach Corona-Schutzimpfungen befragen und bis Ende des Jahres einen Bericht vorlegen. „Mittlerweile kennt doch jeder jemanden, der an Impffolgen leidet“, sagt Wendt. Es gebe jedoch keine Statistiken, da die Meldung solcher Krankheitsbilder an das Gesundheitsamt mit hohem bürokratischen Aufwand für die Hausärzte verbunden sei. „Wir brauchen aber ein Lagebild, mit der Verwaltung und den Eigenbetrieben haben wir die Möglichkeit, eine größere Personengruppe auf freiwilliger Basis zu befragen“, so Wendt.

„Post-Vac-Syndrom“ für Dresden

Wichtig sei es auch, die Betroffenen nicht im Stich zu lassen mit ihren Beeinträchtigungen. Dresden sollte eine Beratungsstelle für Menschen einrichten, die vom sogenannten „Post-Vac-Syndrom“ betroffen sind. „Impfen war staatlich gewünscht. Jetzt dürfen die Menschen nicht mit den Problemen allein gelassen werden.“

Schließlich sollte das Städtische Klinikum eine spezialisierte Ambulanz zur Behandlung des „Post-Vac-Syndroms“ einrichten. „Es gibt einige Hausärzte, die mit Erscheinungen wie einen geschwächten Immunsystem gut umgehen können. Andere dagegen haben weniger Erfahrung damit, für die Menschen ist es schwierig, eine adäquate Behandlung zu erhalten.“ Am Städtischen Klinikum gebe es kompetente Mediziner, die diese Aufgabe leisten könnten. „Und die Betroffenen müssten nicht mehr von Pontius bis Pilatus laufen, um Hilfe zu bekommen“, so Wendt.

Sie wisse, dass die Corona-Problematik überwiegend ein Thema für Bundes- und Landespolitik sei. „Aber wir haben unseren Antrag auf die Möglichkeiten bezogen, die wir als Kommune haben“, erklärte die Stadträtin. „Ich bin gespannt, wie der Stadtrat mit unserem Vorschlag umgeht, jetzt über die in der Pandemie begangenen Fehler zu diskutieren.“

