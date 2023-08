﻿Bekommt Dresden eine Ambulanz für Impfschäden?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

viele Menschen leiden unter den Spätfolgen einer Coronainfektion. Es gibt aber ebenso Menschen, die an den Folgen einer Corona-Schutzimpfung leiden. Nur deren Zahl ist nicht richtig erfasst, weil das Melden solcher Krankheitsbilder für die Hausärzte mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden ist.

© Quelle: imago images/Future Image

Die Stadträtin Silvana Wendt (Freie Wähler/Freie Bürger) schlägt nun vor, die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe nach Impfschäden zu befragen, um wenigstens ein ungefähres Lagebild zu bekommen. Außerdem solle das Städtische Klinikum eine Ambulanz für Patienten mit „Post-Vac-Syndrom“ einrichten.

Keine schlechte Idee eigentlich. Wie das unter den Bedingungen einer Haushaltssperre alles finanziert werden soll, sagt Stadträtin Wendt leider nicht. Jetzt lesen

Schon die kleinste Katze ist ein Meisterwerk. Leonardo da Vinci italienisches Universalgenie, das schon im 15. Jahrhundert die Samtpfoten zu schätzen wusste. Den Weltkatzentag - er ist heute - gab es damals natürlich noch nicht.

Die Ruine der evangelischen Stadtkirche in Großröhrsdorf nach einem Großbrand (Luftaufnahme mit einer Drohne). Das Feuer in der barocken Kirche im Landkreis Bautzen war in der Nacht zum 4. August 2023 ausgebrochen und hatte den Dachstuhl, das Kirchenschiff und Teile des Glockenturms zerstört. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Nach Kirchenbrand in Großröhrsdorf folgt Welle der Solidarität

Die Bilder von der ausgebrannten Kirche in Großröhrsdorf wirken bedrückend. Und dennoch keimt so etwas wie Hoffnung. Denn das Mitgefühl und die Hilfsbereitschaft sind groß. Jetzt lesen

Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor der Sommerpause im Kabinett. © Quelle: Getty Images

Lindner und Heil wollen für die Aktienrente 200 Milliarden Euro anlegen

Finanzminister Christian Lindner will Schulden aufnehmen, um das Geld zur Entlastung der gesetzlichen Rente am Kapitalmarkt anzulegen. Der Liberale hat sich nun mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf die Größenordnungen verständigt. Die Grünen haben aber weiter Bedenken. Jetzt lesen

12 Uhr: „Rettet Shatterhand!“ - Das Karl-May-Museum in Radebeul präsentiert Meissener Porzellanmedaillen für seine Spendenkampagne. Die ersten Spenderinnen und Spender bekommen das weiße Gold vom Stiftungsvorstand der Karl-May-Stiftung feierlich überreicht.

14 Uhr: Löschwasser für Waldbrände - Der Staatsbetrieb Sachsenforst Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz befüllt die erste mobile Löschwasserzisternen im Nationalpark Sächsische Schweiz.

18 Uhr: Ortschaftsrat Cossebaude - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um den Umgang der Stadt mit verwahrlosten Grundstücken, den Erhalt der wasserrechtlichen Genehmigung für das Pumpspeicherwerk Niederwartha, Objekte und Grundstücke zur Unterbringung von asylsuchenden Menschen in der Ortschaft Cossebaude sowie Fördergeld für Projekte an Schulen, für das Stauseebad und den Spielplatz Kolpingstraße/Asternweg. Ort: Bürgersaal der Verwaltungsstelle Cossebaude, Dresdner Straße 3, 01156 Dresden.

Heute ist der weltweite Ehrentag für die Katzen. © Quelle: S. Klewitz-Seemann

Für die einen total süß, für andere einfach nur nervig: Katzenfotos in Internet. Heue, am Weltkatzentag, kommen wir nicht drum herum. Bei 15,2 Millionen Katzen, 10,6 Millionen Hunden und 4,9 Millionen Kleintieren in deutschen Haushalten (2022) haben die Stubentiger nach Angaben des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e. V. eindeutig die süße Nase vorn.

Dabei haben wir es mit den Samtpfoten nicht immer einfach. Sie sind durchaus selbstbewusst und eigenwillig und fahren gern mal die Krallen aus. Aber auch wir machen es ihnen nicht leicht. Bannewitz zum Beispiel führt jetzt eine Kastrations- und Chippflicht ein. Die sogenannte Polizei-Katzenschutzverordnung soll dafür sorgen, dass sich frei lebende Katzen nicht unkontrolliert vermehren.

Die Geschichten zum Thema Katzen sind schier unerschöpflich. Sie arbeiten auf Bahnhöfen und Flughäfen, Airlines bieten Charterflüge für sie an. Forscher entwickeln Fragebögen, mit denen man feststellen kann, ob die eigene Katze ein Psychopath ist. Und natürlich gibt es auch eine App, die mithilfe von KI feststellt, ob es der eigenen Katze gut geht... Aber stöbern Sie doch einfach mal selbst in unserem Archiv.

Das Internet-Portal Tractive GPS, das GPS-Tracker für Hunde und Katzen anbietet, hat übrigens 10 Tipps, wie man den Stubentigern (nicht nur) am Weltkatzentag etwas Gutes tun kann. Und bei den DNN erfahren Sie unter anderem, was zu beachten ist, wenn Sie Ihre Katze(n) heute mit einem leckeren Eis überraschen wollen.

Elon Musk, Twitter-Chef sowie Vorstandsvorsitzender von Tesla und SpaceX, und Mark Zuckerberg, Geschäftsführer von Facebook (Archivfotos). © Quelle: Susan Walsh/Francois Mori/AP/dpa

... der absurde Käfigkampf Zuckerberg vs. Musk: Drückt sich der Tesla-Chef?

Drückt sich Tesla-Chef Elon Musk vor einem Käfigkampf mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg? So stellte es zumindest Zuckerberg in einem Post auf seiner Twitter-Alternative Threads dar. „Ich bin schon heute bereit“, versichert er dort — Elon Musk berichtet hingegen von medizinischen Problemen. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

DNN