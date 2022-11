﻿Bekommt Dresden ein Zusatzangebot zum 49-Euro-Ticket?

Abo-Kunden der Dresdner Verkehrsbetriebe kommen in den Genuss einiger Vergünstigungen wie kostenlose Fahrradmitnahme. Was passiert damit, wenn das 49-Euro-Ticket eingeführt wird? Es gibt Ideen.

Dresden. Was wird eigentlich mit den Zusatzangeboten für Inhaber von Monatskarten der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), wenn das 49-Euro-Ticket kommt? Die Grünen im Stadtrat fordern ein Zusatzticket im DVB-Tarifsystem, das die Leistungsbestandteile der derzeitigen Abo-Monatskarten umfasst. Einen entsprechenden Antrag für die Sitzung des Stadtrats am Donnerstag haben die Grünen eingereicht, wie Verkehrspolitikerin Ulrike Caspary am Mittwoch erklärte

Zusatzangebote für Abo-Kunden

Kostenlose Mitfahrt für Familienmitglieder abends und am Wochenende, kostenlose Mitnahme des Fahrrads, Nutzung des Leihradsystems Mobibike sowie vergünstigte Konditionen beim Carsharing, aber auch Ermäßigungen beim Eintritt im Zoo, in den Staatlichen Kunstsammlungen oder im Verkehrsmuseum – all das ist mit einer Abo-Monatskarte möglich. Mit dem 49-Euro-Ticket eher nicht. Deshalb sollen die Verkehrsbetriebe die Sonderkonditionen in einem neuen Ticket bündeln, so Caspary.

Erhöhung der Tarife vertagen

Wenn am 1. Dezember die Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Oberelbe über eine Erhöhung der Fahrpreise entscheidet, dann sollen die Dresdner Vertreter auf eine Vertagung hinwirken, so Caspary. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat eine umfangreiche Vorlage zur Finanzierung der Verkehrsbetriebe in den Stadtrat eingebracht, die zunächst beschlossen werden sollte, ehe über höhere Fahrkartenpreise entschieden werde. In der Vorlage sind politisch umstrittene Schritte wie eine Erhöhung der Parkgebühren enthalten. Die Finanzierung der Verkehrsbetriebe werde aber nur funktionieren, wenn sämtliche vom OB vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt würden. Deshalb wollen die Grünen erst diese Debatte abschließen und spätestens im Februar 2023 über die neuen Fahrkartenpreise entscheiden, die ab April 2023 gelten sollen.

Linke lehnen Erhöhung ab

Die Linken im Stadtrat haben dagegen einen Antrag eingereicht, mit dem die Dresdner Vertreter in der Verbandsversammlung angewiesen werden sollen, gegen eine Erhöhung zu stimmen. Das 49-Euro-Ticket werde Wirkung zeigen, so die Linken, andere Produkte würden schwer verkäuflich werden. Vor diesem Hintergrund sei eine Preiserhöhung aus der Zeit gefallen.