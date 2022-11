﻿So bekommt Dresden am Donnerstag Bürgermeister

Bekommt Dresden am Donnerstag Bürgermeister? Und wenn ja: Wie viele? Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zeigt den Stadträten jetzt einen Weg auf, wie es klappen könnte.

Dresden. Dreimal probiert und dreimal nichts passiert, jetzt soll es aber klappen. „Es ist mein erklärter Wille, dass wir am Donnerstag zu einer Wahl von Beigeordneten kommen und sei es nur für einzelne Geschäftsbereiche“, teilte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Montag den Stadträten mit. Und fügte an: „Eine weitere vollständige Vertagung ist aus meiner Sicht nur schwer vermittelbar.“