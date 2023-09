﻿Bekommt der Postplatz in Dresden im Advent einen Weihnachtsbaum?

Dresden. Zwei Bieter wollen in der Adventszeit den Postplatz bespielen. Nach langem Hin und Her hat die Verwaltung die „Dienstleistungskonzession einer Thematischen Weihnachtsveranstaltung mit einer Jahresendveranstaltung auf dem Postplatz“ noch einmal ausgeschrieben. Das Verfahren steht vor dem Abschluss, der Ausschuss für Wirtschaftsförderung des Stadtrats soll am Mittwoch den Zuschlag erteilen.

Finnisches Weihnachtsdorf ist klarer Favorit

Klarer Favorit der Verwaltung ist ein Anbieter, der ein finnisches Weihnachtsdorf auf dem Postplatz etablieren will. Ein Weihnachtsbaum soll im Zentrum des Dorfes stehen. Es wäre das erste Mal seit vielen Jahren, dass auch der Postplatz einen Weihnachtsbaum erhält. Händler sollen ihre Waren anbieten, skandinavische Spezialitäten sind geplant, aber auch Musikveranstaltungen an den Abenden.

„Hüttenzauber“ fällt deutlich ab

Platzhirsch ist der „Hüttenzauber“, eine Party- und Apres-Ski-Veranstaltung im Tiefland mit vielen gastronomischen Angeboten und musikalischer Gestaltung durch DJs. Der „Hüttenzauber“ hat sich viele Jahre auf dem Postplatz in der Adventszeit etabliert und wurde vor allem von jüngerem Publikum frequentiert. Doch das Gebot fällt in der Bewertung der Verwaltung deutlich zurück.

Vier Veranstalter starten einen Appell

Kurz vor der Entscheidung haben sich jetzt die Veranstalter der thematischen Weihnachtsmärkte Matteo Böhme (Augustusmarkt), Frank Schroeder (Winterlichter) Sven Erik Hitzer (Advent auf dem Neumarkt) und Jörn Richter (Romantischer Weihnachtsmarkt) mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewandt. „Der Weihnachtshauptstadt Dresden das einzige Angebot für Jugendliche und junge Leute zu entziehen, ist ein großer Fehler. Wir brauchen in Dresden auch Angebote für die junge Generation, die wir auf unseren Märkten so nicht schaffen können“, schreiben die vier Veranstalter.

Der einzige Standort für dieses Konzept

Der „Hüttenzauber“ habe mit seinem Konzept die Stadt seit 2012 bereichert und Angebote der anderen Weihnachtsmärkte in einem Segment ergänzt, das Dresden gut tue und brauche. Mit dem Postplatz sei der geeignete und womöglich einzige Standort für ein derartiges Konzept im Innenstadtbereich gefunden worden zu sein. „Daran sollte die Stadt im Interesse des weihnachtlichen Gesamtkonzepts festhalten“, sind sich die vier Veranstalter einig.

Warum nicht beiden eine Chance geben?

Vorschlag der vier Unterzeichner: Beide Konzepte sollten eine Chance erhalten. Der „Hüttenzauber“ auf dem Postplatz und das finnische Weihnachtsdorf auf einer anderen innerstädtischen Fläche. Das Konzept könne beispielsweise auch auf dem Augustusmarkt integriert werden, schlägt Matteo Böhme vor.

Puffer für die anderen Weihnachtsmärkte

Es ist ein offenes Geheimnis, dass das für die städtischen Märkte zuständige Amt für Wirtschaftsförderung mit dem „Hüttenzauber“ auf dem Postplatz nicht glücklich ist. Die Anwohner der neuen Wohngebäude sind es auch nicht, Beschwerden über Lärmbelästigung gab es regelmäßig. Befürworter des „Hüttenzaubers“ sagen hinter vorgehaltener Hand, dass sich am Postplatz auch eine Klientel versammelt, die man auf Striezelmarkt & Co. eher nicht begrüßen will. Oder wie es eine Person aus der Kommunalpolitik gegenüber DNN schon vor geraumer Zeit drastisch formulierte: „Lasst sie lieber am Postplatz saufen!“

