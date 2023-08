BAB 4: Kleintransporter kracht im Baustellenbereich in LKW

Dresden. Am Dienstag kam es gegen 20.50 Uhr auf der BAB 4, zwischen der AS Dresden-Neustadt und der AS Dresden-Altstadt zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor der AS Dresden-Altstadt prallte im Baustellenbereich ein polnischer Kleintransporter auf einen bremsenden Sattelzug Mercedes-Benz Actros. Offenbar hatte der Renaultfahrer das Stauende übersehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Am Kleinlaster entstand Totalschaden, während der Sattelzug selbständig die Unfallstelle verlassen konnte. Der Verkehr wurde über die linke Fahrspur durch die Baustelle an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein ca. 5 Kilometer langer Stau in Richtung Chemnitz. Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

DNN