﻿Besucher bescheinigen Behörden in Dresden Mittelmaß

Dresden. Die Dresdner sind vergleichsweise zufrieden mit der Arbeit der Behörden in der Landeshauptstadt. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung des bundesweit aktiven Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg (VSVBB). Der VSVBB hat zum vierten Mal die Bewertungen von Bürgerämtern und -büros in den 40 einwohnerreichsten deutschen Städten unter die Lupe genommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

3,74 von fünf möglichen Sternen

Demnach wird die Arbeit der Dresdner Bürgerbüros im Schnitt mit 3,74 von fünf möglichen Sternen bewertet, was gleichbedeutend mit Platz 16 in dem VSVBB-Behörden-Ranking ist. Mit diesem Wert landet Dresden über dem deutschlandweiten Durchschnittswert in Höhe von 3,59 Sternen. Kassel (4,1 Sterne) schneidet bundesweit am besten ab. Am unteren Ende der Skala rangiert Mönchengladbach mit 2,39.

Dresden fällt weder negativ noch positiv auf

Grundlage der Note für Dresden sind 1152 Bewertungen, die Dresdner nach dem Besuch von zwölf Bürgerbüros abgegeben haben. Weder bei der Sonderwertung der bestbewerteten Behörden noch bei den am negativsten bewerteten Ämtern taucht die Stadtverwaltung Dresden auf. Die mieseste Note erhielt eine Meldestelle in Mönchengladbach, positiver Spitzenreiter ist dagegen eine Behörde in Braunschweig mit der Traumnote 4,9.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chemnitz vor Dresden, Leipzig hinter Dresden

Bei den besten Behörden sind mit dem Bürgeramt Liebertwolkwitz, dem Bürgeramt Böhlitz-Ehrenberg und der Bürgerservicestelle Rabenstein drei Ämter aus Sachsen in den Top Ten vertreten. Chemnitz landete mit einer Note von 3,81 auf Rang 12 und damit vor Dresden, während Leipzig mit 3,63 auf Rang 21 hinter der Landeshauptstadt einkam.

vsvbb.de/vsvbb-behoerden-ranking-2023/