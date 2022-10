﻿Beeindruckende Lichtershow in der Yenidze leitet die neue Spielzeit ein

Dresden. In Dresden ist es wie in vielen anderen Städte des nächtens gerade ziemlich dunkel, denn um Energie zu sparen, heißt es vor allem bei öffentlichen Gebäuden „Licht aus!“ Aber das Yenidze Theater, jedenfalls wenn gerade Vorstellung ist, bringt Licht ins Dunkel, insbesondere mit der neuen Produktion „Immersion“, die jetzt Premiere hatte. Das Stück setzt explizit – mal abgesehen von viel Musik und Tanz – auf eine beeindruckende, mit Glas, Stahl und Raum spielende Lichtshow. Die bunten Scheiben der 20 Meter hohen spitzbogigen Kuppel, deren Form angeblich an die Kalifengrabmäler in Kairo erinnern soll, kommen so besonders zur Geltung.

Ein Gesamtpaket an virtuellen Illusionen und Musik aus dem Orient

Kein Wunder, dass deshalb zur Zeit – angelockt vom Licht wie die sprichwörtlichen Motten – unter den Gästen nicht wenige sind, darunter durchaus auch zuhauf Dresdner, „die gar nicht wussten, dass unter der Kuppel ein Theater ist“, wie Doreen Seidowski-Faust, die zusammen mit ihrem Mann Mario Faust und der gemeinsamen Freundin Anne Dietrich für den Spielbetrieb verantwortlich ist, im Gespräch mit den DNN sagt.

Die Produktion „Immersion“ im Yenidze Theater wartet mit allerlei virtuellen Illusionen auf, wobei sich Musik und Tanz aus Orient und Okzident vermischen. © Quelle: Roland Kersting / PR

„Immersion“ ist ein Gesamtpaket! Und eine Art prall gefülltes Überraschungsei! Virtuelle Illusionen vermischen sich mit Musik und Tanz aus Orient und Okzident. Zupfte Mario Faust eben noch „Indisches“ auf der Sitar oder blies „Jazziges“ auf der Trompete, dröhnen plötzlich bombastische Elektro-Sounds, als würde Jean-Michel Jarre höchstpersönlich per Synthesizer in einem Club einheizen. Mal singt Doreen Seidowski-Faust, dann zitiert sie Passagen aus dem Daodejing bzw. Tao-Te-King, einem der meistgelesenen Werke fernöstlicher Philosophie, in dem der Konfuzius-Zeitgenosse Laotse mittels allerlei Gleichnishaftem und vieldeutiger Sinnsprüche den Weg zu einem sinnerfüllten Dasein in Frieden und Demut aufzeigt. Die Tanzeinlagen steuern zum einen Anne Dietrich bei, die lange im südindischen Kerala lebte und Tanz studierte, zum anderen als Gast Paolo Cingolani. Er kommt aus der Modern-Dance-Ecke, sie setzt auf den Kathak, einen der acht klassischen Tanzstile in Indien.

Plakataktionen in der Stadt zeigten Wirkung

Mit „Immersion“ wurde die zweite Spielsaison des Yenidze Theaters eingeläutet, mit der ersten sei man „sehr zufrieden“, versichern unisono die beiden Geschäftsführerinnen Anne Dietrich und Doreen Seidowski-Faust. Um bekannter zu werden, haben die Akteure des Yenidze Theaters schon wiederholt auf Plakataktionen im Stadtgebiet gesetzt. Offenbar lag man damit richtig – gut 50 Prozent der Gäste kommen auch, weil sie durch ein Plakat auf das Theater aufmerksam wurden.

Außer der hehren Kunst beherrschen Anne Dietrich und Doreen Seidowski-Faust auch das Grund-ABC der Theatermacher: Sie stell(t)en Förderanträge – und so kommen Gelder je nach Produktion von der Stiftung Kunst & Kultur der Ostsächsischen Sparkasse Dresden oder auch vom Kulturamt der Stadt.

50 Plätze weist das Yenidze Theater auf, die Auslastung liege im Schnitt bei 90 Prozent, zunehmend finden sich laut Seidowski-Faust auch „Wiederholungstäter“ unter den Gästen. Sind die größeren Produktionen personalintensiv, gibt es auch kleinere Inszenierungen, vor allem im Winter, denn dann wird es „kuschliger“ (Seidowski-Faust), was heißt, man spielt mit „nur“ drei Leuten.

Weitere Premiere im November geplant

Um so vielfältig wie möglich aufgestellt zu sein, setzt man nicht nur auf Abendveranstaltungen für Erwachsene, sondern hat zudem Familienvorstellungen im Spielplan, die auch jüngere Besucher in den Zauber Indiens, des Orients oder welcher „Fremde“ auch immer eintauchen lassen. Märchen sind auch im Repertoire, etwa am 19. & 20. November, jeweils 16 Uhr, die frei nach Hans Christian Andersen gestaltete Inszenierung „Der standhafte Zinnsoldat“ mit Daniela Schwalbe (Tanz und Schauspiel). Es gibt Workshops, am 13. November wird etwa zu „Yoga unter der Kuppel“ mit Live-Musik eingeladen.

Im November ist eine weitere Premiere angesetzt, dann wird auch zur zeitgenössischen Tanzproduktion „Ballett meets Orient“ mit der Gastkünstlerin Helena Cruse geladen, die Teil der Aktion „Bleibt neugierig. Kulturstadt Dresden 2022“ ist. Offen sei man für Gastspiele anderer Künstler. „Es gibt immer wieder Bewerber, dann trift man sich mit den Leuten und schaut, ob es passt“, sagte Seidowski-Faust im Gespräch mit den DNN.

Nächste Vorstellungen „Immersion“: 22. & 28. bis 30.10. sowie 4. bis 6.11., jeweils 19 Uhr

Mehr Infos: yenidze-theater.de

Von Christian Ruf