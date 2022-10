Unbekannter bedroht Kinder und beleidigt den Vater rassistisch – Polizei sucht Zeugen

Dresden. Ein unbekannter Mann hat am Dienstag drei Kinder und einen Mann bedroht und rassistisch beleidigt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Der Mann hatte nach Polizeiangaben ein zwei-, ein sieben- und ein zwölfjähriges Kind, die auf der Pfotenhauerstraße in einem Auto saßen, beleidigt und mit Gesten verängstigt. Als der 39-Jährige Vater der Kinder hinzukam und den Mann zur Rede stellte, beleidigte der den irakischen Staatsangehörigen rassistisch. Danach stieg der Unbekannte an der Haltestelle „Bönischplatz“ in einen Bus der Linie 62.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder dem Täter machen können. Der Mann ist etwa 60 Jahre alt, hat weiße Haare und einen weißen Bart. Er trug eine schwarze Jacke über einem roten Pullover und hatte eine helle Umhängetasche dabei.

Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0351 483 2233 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.

Von lg