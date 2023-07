﻿Streit um Pläne für drei Meter breite Radwege in Dresden

Dresden. Die Aufregung war groß. Jahrelang wurde in Dresden um neue Radwege an der Albertstraße gerungen. Für viele war nicht hinnehmbar, dass Autofahrer dafür Platz abgeben mussten. Chaos wurde befürchtet. Doch als es dann so weit war, stellte sich heraus: Der Verkehr fließt. Kein Stau, kein Chaos.

Nun herrscht wieder Streit um geplante Radwege, diesmal an der Bautzner Straße. Wie jüngst bekannt wurde, will die Stadt zwischen der Brockhaus- und der Schillerstraße Radwege markieren, die bis zu drei Meter breit sind. Im Oktober soll es so weit sein. Die Folge: Autofahrer und Straßenbahnen müssen sich eine Spur teilen. Während die einen jubeln, schütteln die anderen mit dem Kopf. Muss das wirklich sein?

Mehr Sicherheit für Radfahrer

Fragt man die Stadtverwaltung, wird mit höherer Qualität und mehr Sicherheit argumentiert. Wegen der starken Verkehrsbelastung auf der Bautzner Straße seien besonders breite Radwege nötig, heißt es. Die Stadt beruft sich auf gesetzliche Vorschriften für „Hauptradrouten“ und Strecken mit Steigung. Demnach werden die „schwächeren Verkehrsteilnehmer“, sprich: die Radfahrer, profitieren.

Aber was ist mit den „stärkeren“ Verkehrsteilnehmern? Was passiert, wenn für Autofahrer und den öffentlichen Nahverkehr nur noch eine Spur bleibt? Da kann die Stadt noch keine definitive Antwort geben. „Die Auswirkungen auf den Verkehrsablauf, insbesondere auf den Straßenbahnverkehr, lassen sich erst nach Abschluss der aktuell laufenden Baumaßnahme an der Prießnitzbrücke abschätzen“, teilt ein Sprecher mit.

Straßenbahn wird zum „Pulkführer“

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) reagieren gelassen. Zwar habe die Stadt, die für das Projekt zuständig ist, noch keine Untersuchung zu den Folgen vorgelegt. Allerdings sei abgestimmt, dass die Bahnen auf der verbleibenden Spur zu „Pulkführern“ werden. Das heißt, dass sie die Kolonne von Autos anführen. In diesem Fall dürften die Folgen für den ÖPNV gering blieben, schreibt Falk Lösch, Sprecher der DVB. Eventuell könnte die Stadt noch die Schaltzeiten der Ampel an der Schillerstraße anpassen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in Dresden (ADFC) spricht angesichts der Radweg-Pläne von einem „Fortschritt ohne Nachteile“. Alternativen würden über holprige, unbeleuchtete Waldrouten führen und wären mit Umwegen oder steilen Anstiegen verbunden. „Wir sind überzeugt, dass der verlängerte Radweg auf der Bautzner Straße gut angenommen wird“, sagt ADFC-Vorstand Nils Larsen. Mit dem neuen Abschnitt gäbe es dann markierte Wege von der Radeberger Straße bis zur Mordgrundbrücke. „Das sind immerhin lückenlose 3,5 Kilometer.“

FDP rechnet mit Staus

Begeisterung auch bei den Grünen: „Ich finde das absolut Klasse“, sagt Ulrike Caspary, Sprecherin für Fuß- und Radverkehr. Auf dem breiten Radweg könnten Radfahrer einander auch überholen. „Das ist ein enormer Komfort- und Sicherheitsgewinn.“ Zwar seien nicht viele Fußgänger auf dem Abschnitt unterwegs, aber die, die den Weg nutzen, hätten den Vorteil, dass sie sich den Platz nicht mehr mit Radfahrern teilen müssen, meint Caspary. Schwierig wäre nur nach wie vor das Überqueren der Straße. „Das ist noch Verbesserungspotenzial.“

Eine ganz andere Meinung vertritt Stadtrat Holger Zastrow (FDP): Die Radweg-Pläne sind seines Erachtens „großer Quatsch“. Er rechnet mit Staus. Das Ziel, den ÖPNV zu beschleunigen, werde so nicht erreicht, im Gegenteil. „Das ist grüne Politik gegen die Mehrheit der Dresdner“, sagt Zastrow. Das Geld für die Markierungen solle man sich für die tatsächlichen Problemstellen im Radverkehr sparen.

CDU spricht von Symbolpolitik

Ähnlich sieht das Veit Böhm (CDU). Er spricht von „Symbolpolitik“ des Verkehrsbürgermeisters Stephan Kühn (Grüne). „Ich fahre die Strecke selbst gelegentlich“, sagt Böhm. „Stadtauswärts gibt es kaum Fußgänger in diesem Bereich, und es gab bislang nie Probleme auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg.“ Zwar könne man den Bodenbelag verbessern. Und an den Haltestellen würden laut Böhm abgesenkte Bordsteinkanten helfen. Aber der Radverkehr halte sich in Grenzen, daher sei die geplante Breite überzogen. „Mehr und sichere Radwege sind wichtig, aber nicht zuerst dort, wo es die wenigsten Probleme gibt“, sagt Böhm. „Wirkliche Gefahrenstellen wie auf dem Elberadweg und an der Könneritzstraße werden nicht angegangen.“

