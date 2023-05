﻿Bautzner dicht: Kritik an Umleitung über die Holzhofgasse

Dresden. Die viel befahrene Bautzner Straße hat einiges vor sich. Für die nächsten zwei Jahre sind Bahn- und Autoverkehr auf Höhe des Diakonissenkrankenhauses stark eingeschränkt, da die Stadt die Prießnitzbrücke samt Fahrbahn sanieren lässt. Nachdem die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) bereits am Dienstag die Straßenbahnen durch Busse ersetzt hatte, soll ab Mitte Juli auch der Autoverkehr umgeleitet werden. Künftig müssen Fahrer den Umweg über die Holzhofgasse nehmen. Darüber ärgern sich nicht nur die Anwohner, denn neben dem Diako befinden sich an der schmalen, sonst eher ruhigen Straße eine Seniorenresidenz, eine Krippe und drei Kindergärten.

Umleitung treffe „die Kleinsten unserer Gesellschaft“

Die Entscheidung von Stadt und DVB treffe die Kleinsten unserer Gesellschaft, die Kinder und Kleinkinder, heißt es in einer Erklärung mehrerer Eltern der Holzhofgassen-Kindergärten. Hunderte Grundschüler würden die Straße außerdem jeden Tag auf dem Weg zur Rosengartenschule passieren und somit dem hohen Verkehrsaufkommen ausgesetzt sein. Neben der Verkehrssicherheit sei auch die Lärm- und Abgasbelastung auf zwei Jahre nicht zu unterschätzen, da die Zimmer für die Mittagsruhe sowie der Spielplatz direkt an der Straße gelegen sind.

Das Diakonissenkrankenhaus bleibt von der Umleitung ebenfalls nicht unbehelligt. © Quelle: Fotograf Sven Claus

Eltern fordern Erklärung der Stadt

Die Eltern fordern die Verantwortlichen auf, sich zeitnah bei einer Informationsveranstaltung zu Fragen zu äußern, wie: „Warum wird nicht über anderere Straßen umgeleitet, auf denen es eine weniger hohe Dichte an Kindergärten, Krankenhäusern und anderen vulnerablen Bevölkerungsgruppen gibt? Was ist geplant um Lärm- und Abgasentwicklung entgegenzuwirken Können E-Busse eingesetzt werden um diese zu verringern und was wird getan, um Unfälle mit den Kindern zu verringern? (Blitzer, Bremsschwellen).“

„Betrieb des Krankenhauses zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt“

Das ebenfalls betroffene Diakonissenkrankenhaus erklärt: „Die Baumaßnahmen werden auch für die Einrichtungen der Diakonissenanstalt mit Einschränkungen und Belastungen verbunden sein.“ Dennoch seien sie notwendig und der aktuelle Kompromiss, eine verträgliche, ausgewogene Lösung. Die Einrichtungen auf dem Diako-Gesundheitscampus blieben jedoch weiterhin zugänglich und der Betrieb des Krankenhauses werde zu keiner Zeit eingeschränkt. Patienten und Rettungskräfte sollen ihr Ziel auch künftig ungehindert erreichen können.

„Die Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Stadt ist sehr gut.“

Die Krankenhausleitung betont: „Die Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Stadt ist sehr gut. Wir sind im ständigen Austausch mit den zuständigen Behörden. Diese stimmen die Planungen der Baustelle mit uns ab, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren und die Belastungen für die Patienten so gering wie möglich zu halten.“