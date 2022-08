Baustellenrundgang in der Neuen Mensa Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Mittagessen in gemütlicher Runde, einen Kaffee zwischen den Seminaren und abends auch gerne mal ein Bierchen in der Bierstunde: Die neue Mensa genießt unter Studenten Kultusstatus. Oder genauer: genoss. Denn vor acht Jahren war wegen Baumängeln Schluss. In den vergangenen Monaten hatten Handwerker in dem markanten Gebäude das Sagen, entkernten und sanierten.

Die Visualisierung zeigt, wie die Neue Mensa nach Abschluss der Sanierung einmal aussehen soll. An der Fassade wird sich praktisch kaum etwas ändern. Neu ist allerdings der Anbau (rechts im Bild), der die Lücke zum Willersbau schließen wird. © Quelle: AGZ Zimmermann Architekten GmbH

2024 soll es dann endlich wieder losgehen mit dem regen Treiben in den Essensräumen – und natürlich auch in der legendären Bierstube. Wie es momentan in der Neuen Mensa aussieht und was bereits geschafft ist, zeigt DNN-Redakteur Sebastian Kositz, der bei einem Baustellenrundgang einen Blick hinter die Kulissen werfen konnte.

Der Siegerentwurf ist ein architektonischer Hingucker und fügt sich städtebaulich gut ein. Stephan Kühn Baubürgermeister in Dresden, lobt die Entwürfe von TU-Studenten für eine neue Elbbrücke.

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert.

Corona in Dresden: Wochenend-Nachmeldung hebt Inzidenz über 300: Am Dienstag sind die vom Wochenende nachgemeldeten Dresdner Corona-Infektionszahlen in die Statistik eingeflossen. Dadurch steigt die Inzidenz wieder.

RKI registriert 63.745 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 313,6: Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken weiter. Sowohl die Zahlen der Neuinfektionen und der Todesfälle sowie die Inzidenz sinken im Vergleich zur Vorwoche. Experten gehen allerdings von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus.

Polizeioberkommissar David Preuß in seiner Asservatenkammer – umgeben von sichergestellten gestohlenen Fahrrädern und Fahrradteilen. Alle sind Ermittlungsverfahren zugeordnet. © Quelle: Dietrich Flechtner

Das Rad ist weg: Rund 4000 Diebstahlanzeigen pro Jahr in Dresden

Polizeioberkommissar David Preuß leitet das Kommissariat, das nach Fahrraddieben fahndet. Sichere Abstellplätze fehlen in der Stadt, kritisiert der ADFC. Wir bauen jedes Jahr mehr, sagt die Stadt. Aber die Diebe werden auch immer professioneller.

Die Gaspreise steigen weiter. Entlastungspakete sollen finanziell unterstützen. © Quelle: IMAGO/STAR-MEDIA

Beispielrechnungen zu Entlastungspaketen: So viel können Sie durch staatliche Hilfen sparen

Die Mehrkosten durch die Inflation und steigenden Energiepreise sind für die Bevölkerung immens. Deswegen hat die Bundesregierung Entlastungspakete in Kraft gesetzt – und das Finanzministerium nun Beispielrechnungen dazu veröffentlicht.

17 Uhr: Führung durch die Ausstellung „Heinrich Schütz“ - 2022 jährt sich der Todestag des Komponisten und Dresdner Hofkapellmeisters Heinrich Schütz zum 350. Mal – das Gedenkjahr ist Anlass für einen genauen Blick auf ein wichtiges kommunikatives Medium seiner Zeit: den Notendruck. Ort: Zentralbibliothek, Zellescher Weg 18, Foyer, Anmeldung hier

14 Uhr: Sommerferienprogramm „Moped-Rätselrallye"- Knobelt euch im Verkehrsmuseum durch die neue Ausstellung „Generation Simson. Mit 50 Kubik' auf der Überholspur": Wie heißt der Farbton, in dem das Moped „Schwalbe" lackiert wurde? Und wer ist alles auf dem riesigen Wimmelbild zu entdecken? Oder wohin ist die Reiseschwalbe gefahren? Löst die Rätselaufgaben, erfahrt dabei Spannendes über Simson Mopeds und erhaltet eine Urkunde.

19.30 Uhr: Konzert Amy Macdonald - Die Karriere der schottischen Singer/Songwriterin zählt zu den erfolgreichsten Karrieren einer europäischen Solo-Musikerin im neuen Jahrtausend, mit sechs Millionen verkauften Alben. Heute ist sie in der Freilichtbühne Junge Garde live zu erleben.

Blick in den vom Elbe-Hochwasser überfluteten Innenhof des Dresdner Zwingers. Das Jahrhunderthochwasser vor 20 Jahren in Sachsen und seine Neuauflage im Jahr 2013 hat Sachsen zu riesigen Investitionen in den Hochwasserschutz veranlasst. © Quelle: Matthias Hiekel/Zentralbild/dpa

Um 19 Uhr wird im Stadtarchiv, Elisabeth-Boer-Straße 1 die Ausstellung „NEUN METER VIERZIG. Die Jahrhundertflut in Dresden 2002″ eröffnet.

Sacheen Littlefeather, US-Schauspielerin und indigene Aktivistin, liest 1973 bei der Oscar-Verleihung ein Schreiben des US-Schauspielers Marlon Brando vor, in dem er die Annahme der vielbegehrten Trophäe verweigert. © Quelle: AP Photo, File

... die späte Enschuldigung der Oscar-Academy bei einer amerikanischen Ureinwohnerin

1973 überließ Hollywoodstar Marlon Brando der Ureinwohnerin Sacheen Littlefeather die Oscar-Bühne, wo sie seinen Preis in seinem Namen ablehnte - und beißende Kritik am Umgang Hollywoods mit den Ureinwohnern äußerte. Dafür gab es auch Spott und Häme. Nun leistet die Oscar-Academy Abbitte. Dass es so lange dauerte, nimmt Littlefeather mit Humor.

