Ferien-Baustellen in ganz Dresden: Busse fahren ab Montag Umleitungen

Dresden. Im Stadtgebiet verteilt beginnen am Montag 4 Uhr auf verschiedenen Straßen Leitungsbauarbeiten. Deshalb müssen Passagiere der Buslinien 68, 78, 83 und 86 Umleitungen in Kauf nehmen.

Linie 68

Auf der Straße Neuostra in Dresden-Leubnitz gibt es ab Montag Bauarbeiten. Die Busse fahren daher in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Altleubnitz und Klosterteichplatz über die Straße Altleubnitz von und zum Klosterteichplatz. Die Station Neuostra wird nicht bedient. Noch ist nicht klar, wann ein Bauende in Sicht ist.

Ebenfalls auf der Strecke der 68 finden bis Sonnabend, 29. Juli, 4 Uhr, Arbeiten auf der Bahnhofstraße in Cossebaude statt. Die Busse der 68 verkehren ab Haltestelle Gohliser Weg in Richtung Bahnhof Cossebaude über die Ludwigstraße. In Richtung Leubnitzer Höhe beziehungsweise Goppeln geht es über die Käthe-Kollwitz-Straße.

Linie 78

Weil Bauleute an die Leitungen in Altwilschdorf müssen, rollt die Buslinie 78 zwischen den Stationen Waldteichstraße und Wilschdorf, Industriegebiet über die Radeburger Straße und Wilschdorfer Landstraße. Diese Änderung gilt bis Sonnabend, 5. August, 4 Uhr.

Linie 83

Auf der Richard-Wagner-Straße in Graupa ist ebenso eine Baustelle. Die 83 zwingt das zu einer Umleitung. Für Fahrten nach Bonnewitz gilt die Umleitung zwischen Am Waldrand und Bonnewitzer Straße über Kastanienallee, Lindenallee und Lohengrinstraße. Fahrten nach Graupa führen ab Borsbergstraße zum Gärtnerweg und finden dort ihr Ende. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Sonntag, 16. Juli, 4 Uhr abgeschlossen sein.

Linie 86

Die letzte Baustelle ab Montag befindet sich auf der Lockwitztalstraße. Daraus ergibt sich ein Schlenker zwischen Lockwitz und Erich-Kästner-Straße über Tögelstraße, Am Galgenberg und Michaelisstraße. Für die Baustelle im Südosten der Stadt ist noch kein Enddatum bekannt.

