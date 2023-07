﻿Ein besonderer Platz: Dresden setzt am Altmarkt Maßstäbe für ganz Europa

Rabenauer Straße

Tote Frau in Dresden-Löbtau gefunden – Polizei: „verwahrloster Zustand“

In Dresden-Löbtau ist am Dienstagabend die Leiche einer Frau gefunden worden. Die 60-Jährige sei in verwahrlostem Zustand gewesen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Totschlag durch Unterlassen.