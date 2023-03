﻿ Hässlicher Asphalt verschwindet: DVB lassen Bahnsteige am Albertplatz neu pflastern

Dresden. Mit reichlich Mühe und Akribie hatten die Bauleute Ende vergangenen Jahres auf dem Albertplatz den Bereich zwischen den dort zuvor sanierten Straßenbahngleisen neu gepflastert – doch links und rechts der Schienen auf den Bahnsteigen sieht es seitdem eher pfui statt hui aus. Weil es bei der Lieferung der benötigten Steine klemmte, mussten die Arbeiter dort vorerst schnöden Asphalt auftragen. Inzwischen sind die Steine allerdings da, ab Ende März sollen sie endlich verlegt werden.

Im Oktober hatten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit der Erneuerung der zentralen Haltestelle zwischen den beiden Brunnen begonnen. Nicht nur die nach mehr als 20 Jahren völlig abgefahrenen und maroden Gleise flogen raus. Die Ar­beiter sanierten auch den Unterbau und verlegten überdies im Auftrag der Sachsen Energie eine neue Wasserleitung. Beim Pflaster griffen sie dann zwar größtenteils auf die alten Steine zurück. Für die Einstiegsbereiche neben den Gleisen hatten die Verkehrsbetriebe jedoch spezielles, geschliffenes Pflaster bestellt, damit dort künftig auch Menschen im Rollstuhl problemlos vorwärtskommen.

Baustart am 27. März

Doch der Container mit den Steinen traf nicht rechtzeitig in Deutschland ein, weshalb die Verkehrsbetriebe als Zwischenlösung die rollstuhlfahrergerechte aber nicht sehr schön anzusehende As­phalt­vari­an­te wählten. Bereits seit Weihnachten rollen dort nun wieder die Bahnen. Ein paar Wochen später im Januar kamen dann endlich auch die sehnlichst erwarteten Pflastersteine in Dresden an. Die liegen seither im Betriebshof an der Waltherstraße. Der Einbau wird laut DVB voraussichtlich am 27. März beginnen.

Die Steine zwischen den Gleisen waren bereits Ende des vergangenes Jahres verlegt worden. Hier waren die Verkehrsbetriebe unabhängig von wackligen Lieferketten – weil die Planer in diesem Bereich auf das alte Pflaster zurückgegriffen hatten. © Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Eine erneute Sperrung der Haltestelle am Albertplatz wollen die Verkehrsbetriebe vermeiden – was allerdings einiges an Geschick erfordert. „Weil wir im Sinne unserer Fahrgäste auf eine erneute Sperrung verzichten, können wir die Restarbeiten nur kleinteilig umsetzen“, erklärt Bauleiter Steffen Lohmann. Der Bereich wird dazu in vier Flächen aufgeteilt, die dann nach und nach abgearbeitet werden.

50 000 Euro und viel Graue Energie gespart

Besonders knifflig: Die Radlader, welche die Steine bringen, müssen jeweils zwischen den rollenden Straßenbahnen agieren. Angesichts des komplizierten Verfahrens können die Verantwortlichen der DVB bisher auch noch nicht abschätzen, wie lange das Pflastern dauern wird.

Insgesamt kostet die Sanierung der Haltestelle rund zwei Millionen Euro. Das Wiederverwenden der alten Pflastersteine brachte übrigens eine Ersparnis von rund 50 000 Euro. Darüber hinaus vermieden die Verkehrsbetriebe damit reichlich sogenannte Graue Energie – die sonst bei Herstellung, Lagerung, Transport und Verarbeitung neuer Pflastersteine entstanden wäre.