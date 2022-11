﻿Baustart für Schwimmhalle in Dresden-Klotzsche naht

Der Stadtteil Klotzsche wird bis 2025 eine neue Schwimmhalle erhalten. Die Planungen für den Neubau sind fast abgeschlossen, die städtische Bäder GmbH erarbeitet den Bauantrag. Es ist nicht die einzige neue Schwimmhalle, die in Dresden geplant wird.

Dresden. Anfang 2026 könnte die neue Schwimmhalle in Klotzsche eröffnen. Die Dresdner Bäder GmbH erarbeitet gegenwärtig den Bauantrag und geht von einer Bauzeit von 2023 bis 2025 aus, wie es in einer Information des städtischen Unternehmens heißt. Das Planungsbüro kplan aus Abensberg in Bayern hat inzwischen auch eine Visualisierung des Neubaus vorgelegt, der auf dem Grundstück Königsbrücker Landstraße 100 entstehen soll.

Ersatz für die marode Schwimmhalle