﻿Baustart für das neue Dresdner BSZ für Wirtschaft auf dem ehemaligen Kohlebahnhof

Wahl

Thomas Herbst erneut in FDP-Bundesvorstand gewählt

Der Dresdner FDP-Politiker Torsten Herbst ist erneut in den Bundesvorstand gewählt worden. Beim Bundesparteitag stimmten 80,5 Prozent der Mitglieder für den 49-Jährigen, wie der FDP-Landesverband Sachsen am Samstag in Dresden mitteilte.