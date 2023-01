Ab 1. April sollen bis zu 52 Asylbewerber in Containern in Sporbitz untergebracht werden. Der Bau der Sammelunterkunft hat jetzt begonnen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Dresden. Auf dem städtischen Grundstück Am Werk 1 im Stadtteil Sporbitz lässt die Stadtverwaltung Wohncontainer für Asylbewerber aufstellen. Die Gemeinschaftsunterkunft soll am 1. April 2023 ihren Betrieb aufnehmen und bis zu 52 Menschen aufnehmen können, teilte die Verwaltung mit. In der benachbarten, denkmalgeschützten ehemaligen Schule würden dagegen keine Menschen untergebracht. Dieses Gebäude stehe seit längerer Zeit leer und könne nicht genutzt werden. Den Bau und Betrieb der Asylunterkunft koordiniert die städtische Gesellschaft Stesad GmbH.