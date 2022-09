﻿Baustart am Emerich-Ambros-Ufer in Dresden nicht in Sicht

Der 1997 beschlossene Lückenschluss zur Entlastung Altcottas lässt weiter auf sich warten. Welche neuen Gründe es dafür gibt.

Dresden. Altcotta wartet weiter – die Anwohner auf weniger Durchgangsverkehr, die ÖPNV-Nutzer auf moderne Haltestellen am Knotenpunkt zwischen Rathaus und Gymnasium sowie Auto- und Busfahrer auf eine nicht mehr so stauanfällige Trasse. Seit einem Stadtratsbeschluss von 1997 plant die Verwaltung an einem 500 Meter langen Neubau-Abschnitt des Emerich-Ambros-Ufers entlang der Weißeritz von der Tonberg- zur Werkstättenstraße, um Cottas Ortskern vom Kfz-Verkehr des Äußeren Stadtrings zu entlasten. Nun ist klar: Die Planungsarbeiten gehen in eine neue Runde.

Grund dafür seien, so teilte die Verwaltung auf DNN-Anfrage mit, die Ergebnisse einer Anfang dieses Monats beendeten Verkehrssimulation. „Größere Umplanungen und konzeptionelle Anpassungen der Maßnahme“ seien nun notwendig, heißt es. „Ohne Anpassungen würde sich die Verkehrsqualität in diesem Bereich insbesondere für den Kfz-Verkehr und den Busverkehr gegenüber heute stark verschlechtern. Auch regelkonforme Fuß- und Radverkehrsanlagen wären so nicht einzuordnen“, begründet Doris Oser, persönliche Referentin von Dresdens Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen).