﻿Bauprojekt in Dresden-Weißig: Wie kann Altern in Würde aussehen?

Dresden. Zwischen der Bautzner Landstraße und dem Ring Zum Hutbergblick in Weißig klafft ein ordentliches Loch. Der Eigentümer der Fläche „Q1 Grundstücks GmbH“ hat nun das zweite angrenzende Flurstück südlich vom Wohnungsneubau im nördlichen Teil erworben und plant einen „Campus für altersgerechtes Wohnen“. Wie kann so etwas aussehen und was ist darunter zu verstehen?

Unlängst stellten die planenden Architekten von „Kroll Architekten“ und „Bielenberg Architekten“ ihre Entwürfe der Gestaltungskommission im Rathaus vor. Dabei mussten sich die Planer einiges an Kritik zum Vorhaben gefallen lassen – wenngleich die Idee als sinnvoll erachtet wurde.

Explizit kein Altersheim

Altersgerechtes Wohnen sei explizit nicht als Altersheim zu verstehen, erklärt Architekt Klaus Bielenberg. Stattdessen stellen sich die Architekten eine Art Campus vor, auf dem ein „Altern in Würde“ möglich sei. Dafür sollen nach Fertigstellung verschiedene Generationen das Gelände beziehen und „in Gemeinschaft leben“, wie Christian Kroll, der andere involvierte Architekt ergänzt. Das könnten dann von der jungen Familie bis zur alleinstehenden Seniorin alle sein. Trotzdem sei der Dresdner „Pflegedienst Oettel“ auf dem Areal ansässig, der aktiv in die Planung einbezogen werde. Die Pflege könnte dann nach Bedarf hinzugebucht werden – das Wohnen an sich solle autark funktionieren.

Geplant sind verschiedenste Wohneinheiten – von klein bis groß. Die Zielgruppe sei „noch nicht krank“, sondern würde lediglich altern, betont Kroll. „Hier soll Altwerden in der eigenen Wohnung möglich werden“, ergänzt er. Dafür sei die Barrierefreiheit auf dem gesamten Areal gewährleistet.

Zusammenhängende Gebäude sowie Reihenhäuser

Beim Flurstück mit der Bundesstraße im Süden handle es sich um sein sehr heterogenes Gebiet, sagt Bielenberg. Deshalb habe man eine ungewöhnliche Anordnung der Gebäude gewählt. So sehen die Entwürfe auf dem zuerst erworbenen Grund im Osten einen Komplex vor, der an ein kleines winkelförmiges Krankenhaus erinnert.

So könnte ein Campus für „altersgerechtes Wohnen“ in Dresden Weißig aussehen. © Quelle: Elias Hantzsch

Im dazugewonnen westlichen Teil zeigen erste Entwürfe Riegelbauten mit Reihenhäusern und Platz für Gärten. Dort seien die jungen Familien eingeplant. Über Wege sollen das existierende Wohngebiet und die Bundesstraße angebunden sein. Das Problem hierbei: das Gelände fällt zur B6 ab.

Teilhabe und Gewerbefläche

Bei den Bauten an sich werde es sich um Putz- und Holzbauten handeln. Die zusammenhängenden Häuser verfügen dann über einen Laubengang auf der einen und über eine Loggia auf der anderen Seite. So sollen die Älteren am Geschehen teilhaben, denn das sei ihnen wichtig, sagt Kroll. Zusätzlich seien Gewerbefläche vorstellbar, in denen sich ortsspezifische Dienstleister, wie eine Bäckerei oder Apotheke ansiedeln könnten.

„Da ist ein klarer Bruch erkennbar“

Anhand der (vorläufigen) Entwürfe ließe sich erkennen, dass der zweite Teil des Flurstücks später hinzugekommen sei, sagt Stefan Engel (SPD). „Da ist ein klarer Bruch erkennbar.“ Vielleicht könne man das etwas mehr durchmischen. Johannes Lichdi (Dissidenten) mahnt, dass ja genug Grün erhalten bleiben solle und Torsten Nitzsche (Freie Wähler) wünscht sich eine Verbindung der beiden eingrenzenden Straßen.

„Kleine Stadt“ vermeiden

Die Experten der Gestaltungskommission bedienen eher die bauliche Perspektive mit ihrer Expertise. So findet die stellvertretende Vorsitzende der Gestaltungskommission Jórunn Ragnarsdóttir, es brauche eine neue Anordnung, damit keine „kleine Stadt“ entstehe. Den ländlichen Charakter zu erhalten, sei wesentlich wichtiger. Dafür könnte man gegebenenfalls auf eines der Reihenhäuser verzichten, um mehr Grün zwischen den Riegeln zu ermöglichen.

Kein neues architektonisches Fass aufmachen

Landschaftsarchitektin Ulrike Böhm empfiehlt den planenden Kollegen Kroll und Bielenfeld, kein neues architektonisches Fass aufzumachen und begründet das mit der Durchmischung der Baustile im Umfeld. „Da ist schon so viel los“, sagt sie. Weiter könnte sie sich vorstellen, den geplanten Mittelplatz zum Verweilen – trotz der Autos – an die Straße zu verlegen, um die anderen Anwohner stärker einzuladen. Auch würde so das Areal offener, weniger verschachtelt wirken. Orientieren könnte man sich am jüngst fertig gewordenen u-förmigen Bau im nördlichen Teil der Fläche.

