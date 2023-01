﻿„Baum fällt“ an der Oskarstraße in Dresden

Die Stadt Dresden und die DVB entfernen an der Oskarstraße beschädigte und pflanzen neue Bäume. Nur müssen mehr Straßenbäume aus der Erde als wieder hereinkommen.

An der Oskarstraße werden Bäume gefällt (Symbolbbild).

Dresden. Von Montag, 30. Januar, bis Dienstag, 28. Februar, lassen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) Fäll- und Pflanzarbeiten an den Straßenbäumen entlang der Oskarstraße und Tiergartenstraße durchführen. Mit der Maßnahme sollen derzeit unbesetzte Baumstandorte wieder bepflanzt und geschädigte Bäume durch neue ersetzt werden. Insgesamt 56 neue Straßenbäume sollen auf den beiden Strehlener Straßen den Weg in die Erde finden.

Zwischen Wasastraße und Tiergartenstraße – entlang der Oskarstraße – kommen zwölf neue Gingko-Bäume hinzu, entlang der Tiergartenstraße zwischen Oskarstraße und Richard-Wagner-Straße werden es „30 Jungbäume der gefüllt blühenden Vogelkirsche sowie 14 Silber-Linden“ sein, wie die Verkehrsbetriebe mitteilen. Vorher allerdings entfernen die Arbeiterinnen und Arbeiter 44 alte Baumstümpfe sowie 31 geschädigte Bäume. Es werden also mehr Bäume entfernt als gepflanzt.

Warum sind so viele Bäume beschädigt?

Die Gründe für die vielen Bäume mit Schäden sind vor allem die hohen Temperaturen und die anhaltende Trockenheit im Sommer. Diese führten zu Hitzerissen an den Stämmen der Straßenbäume. Allerdings wurden auch einige der Exemplare von Autos gerammt und somit beschädigt.

Weitere Gründe seien laut DVB „der Ausbau von unterirdischen Versorgungsleitungen, Fahrbahnen und Gehwegen sowie der provisorischen Verkehrsführung.“ Einige Bäume hätten die Bauzeit nicht überstanden, sich von Schäden an den Wurzeln, an Stämmen und in den Kronen nicht erholt.

Einseitige Sperrungen und kleine Umleitungen der Busse

Um die Arbeiten kümmern sich gemeinsam die DVB und das Dresdner Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft. Jeweils von 8 bis 16 Uhr finden die Arbeiten statt und erfordern während dieser Zeit einseitige Sperrungen der betroffenen Straßenabschnitte. Die Busse im Areal fahren geringfügige Umleitungen.