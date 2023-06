﻿Bauherr in Dresden findet keine Mieter für seine Sozialwohnungen

Dresden. Dresden braucht Sozialwohnungen, tönt es regelmäßig aus der Kommunalpolitik. Viele Haushalte mit kleinem Einkommen hätten es immer schwerer, eine erschwingliche Wohnung zu finden, erklärte jüngst Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke). Der Freistaat müsse den sozialen Wohnungsbau intensiv fördern, damit es zu keinen sozialen Verwerfungen komme.

Ohne Zwang geförderten Wohnraum errichtet

Wirklich? Holger Siering ist Vorstand des Projektentwicklers und Bauträgers Treubau Dresden AG und kann mit Fakten dienen, die am Narrativ fehlender Sozialwohnungen zweifeln lassen. Die Treubau Dresden AG hat Neuland beschritten und geförderten Wohnraum errichtet. Freiwillig, ohne Zwang, den linke Parteien gerne ausüben wollen, damit die „renditeorientierten Miethaie“ bezahlbaren Wohnraum errichten.

7,80 Euro Miete im Neubau

„Wir wollten Wohnungen für Menschen mit kleinem Einkommen anbieten“, beschreibt Siering das Motiv für den Neubau in der Rudolf-Renner-Straße 14 in Cotta, in dem 17 Wohnungen entstanden sind. Der Bauträger hat einen namhaften Millionenbetrag investiert und Fördermittel in Anspruch genommen – 3,50 Euro pro Quadratmeter und Monat auf 15 Jahre. Dank der Förderung kann die Treubau AG die Neubauwohnungen für 7,80 Euro Miete pro Quadratmeter kalt anbieten. Wer die Preise für Neubauwohnungen in Dresden kennt, weiß, dass das ein Schnäppchen ist.

Erst drei Wohnungen vermietet

„Wir hatten mit einem Ansturm gerechnet“, sagt Siering. Die Treubau Dresden AG hat eine Schwestergesellschaft in Freiburg. Dort werden Wartelisten für Sozialwohnungen geführt. Schon bevor der Bau überhaupt begonnen hat. Doch bisher hat Siering erst drei Wohnungen vermieten können und ist ratlos. „Ich kann mir das nicht erklären. Man könnte fast glauben, dass es in Dresden keinen Bedarf für sozialen Wohnraum gibt“, stellt er fest.

Wohnungen um die Ecke gehen für zwölf Euro weg

Drei Straßenecken weiter, in der Stollestraße, hat der Projektentwickler in einem Mehrfamilienhaus 13 Wohnungen gebaut und als Eigentum verkauft. Zwölf Wohnungen sind von den Eigentümern vermietet worden, und zwar zu Preisen um die zwölf Euro pro Quadratmeter, weiß der Vorstand. „Aber für unsere Sozialwohnungen finden wir keine Mieter. Das kann ich nicht nachvollziehen.“

Ohne Wohnberechtigungsschein läuft nichts

Torsten Nagler ist Vertriebsleiter bei der Treubau Dresden AG und versucht, Mieter für die geförderten Wohnungen zu finden. Es gibt durchaus Interessenten, nur meistens scheitert es am fehlenden Wohnberechtigungsschein (WBS). „Uns hat sogar ein leitender Arzt angefragt“, sagt der Vertriebsleiter, aber wer in eine geförderte Wohnung ziehen will, braucht einen WBS. „Viele Menschen wollen nicht aufs Sozialamt gehen und den Schein beantragen. Für sie ist die Schamgrenze zu hoch“, so Nagler.

Viele Menschen kennen ihren Anspruch nicht

Gut ein Drittel aller Mieterhaushalte in Dresden hat laut Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) Anspruch auf einen WBS. Doch die Stadt wirbt nicht aktiv für dieses Angebot. „Der WBS ist zu wenig bekannt“, glaubt Siering, „viele Menschen wissen gar nicht, dass sie einen Anspruch darauf haben.“ Zudem werde zu oft nur an die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) gedacht, wenn es um Sozialwohnungen geht. Doch die WiD hat ihre Bauvorhaben auf Eis legen müssen.

Das nächste Vorhaben ist fast fertig

Die Treubau Dresden AG dagegen stellt auf der Tharandter Straße bald das nächste Mehrfamilienhaus mit gefördertem Wohnraum fertig. „Uns wurde von der Stadt gesagt, dass kleine Wohnungen der Renner sind.“ 16 Ein-Personen-Haushalte und zwei Zwei-Personen-Haushalte werden in dem Neubau Platz finden – falls es Interessenten geben sollte. „Wir haben schon Bedenken“, schildert Siering seine Gemütslage.

„Dann falle ich vom Glauben ab“

Er hofft auf die Verwaltung, die ihn auf dem bisherigen Weg bestens unterstützt hat, wie der Vorstand betont. „Wir wurden sehr gut begleitet, die Zusammenarbeit war großartig.“ Siering hofft, dass er – auch mit Hilfe der Stadt – schnell Mieter für seine Sozialwohnungen findet. „Sonst falle ich vom Glauben ab“, sagt er. Und wer will dann noch glauben, dass es in Dresden keine preisgünstigen Wohnungen gibt?

Internet dresden.de/wohnberechtigungsschein

